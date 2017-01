(VIDEO) NAJLUĐI SEKS SKANDAL IKADA: 10 godina držala ljubavnika na tavanu a onda se desio šok

Bizarna priča počinje jednog jesenjeg dana 1913. godine kada je zamolila svog supruga, Freda Osterejha, da pošalje jednog svog zaposlenog kako bi popravio njenu mašinu za šivenje. Kad je sedamnaestogodišnji Oto Sanhuber pokucao na vrata, Doli ga je sačekala praktično gola. Šivaća mašina je ostala netaknuta, ali taj sudbonosni dan označio je početak njihove veze koja će potrajati decenijama.

Kako je u to vreme pisao LA Tajms, ispočetka su se Oto i Doli sastajali u hotelima u tajnosti, ali uskoro su počeli da se sastaju i u bračnom domu Osterejhovih. Viskonsin je u to vreme bio središte konzervativnog američkog društva i komšije su počele da se bune zbog učestalih poseta nepoznatog mladića udatoj ženi. Doli je dobila sjajnu ideju.

">January 10, 2017

Oto će dati otkaz i doseliti se na tavan Osterejhovih gde će moći da uživa u blagodetima veze bez znatiželjnih očiju iz komšiluka. Oto bi morao da se odrekne svakog ljudskog kontakta, osim svakodnevnih užitaka sa Doli. Njemu to nije previše smetalo i uskoro je počeo da živi na tavanu. Tokom večeri je praktično gutao knjige koje bi mu Doli donosila iz obližnje knjižare.

Često bi maštao o životu pisca šund romana. Nakon pet godina tajnog života, Oto je uspeo i da objavi nekoliko romana pod pseudonimom, ali Fred Osterejh je počeo da tone u ludilo. Čuo je neobjašnjive zvuke s tavana, cigare su mu nestajale i često je video senku koja prolazi ispred vrata spavaće sobe. Godine 1918. je odlučio da se preseli u Los Anđeles, ne sluteći da će ga utvara pratiti.

The Woman Who Kept Her Lover in the Attic -- The strange story of Dolly Oesterreich and her "Bat Man" https://t.co/beqmmgu5x8