(VIDEO) NOĆ KAD JE PARIZ GOREO Policajci silovali mladića palicom, ogorčeni ljudi palili po ulicama

Prizori zapaljenih automobila, razbijenih izloga i intervenicija naoružanih policajaca dominiraju ulicama ovog predgrađa na kojima ljudi izražavaju svoje ogorčenje zbog incidenta u kome je pretučen mladić, identifikovan samo kao Teo, a zatim ga je policajac navodno silovao palicom.

Transparenti na kojima piše "Pravda za Tea", i grafiti protiv policijske brutalnosti nalaze se po čitavom području.

"Non à la violence" et "On est tous Theo" scandent les manifestants #justicepourtheo #aulnaysousbois pic.twitter.com/RoXze8l0uR