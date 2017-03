(VIDEO) NEZAPAMĆENO DIVLJAŠTVO U LIBIJI Raspinjali teroriste na krst, s leševima paradirali po gradu

Vatromet i pucnjava označili su pobedu vojnika lojalnih libijskom generalu Kalifi Haftaru nad teroristima u Bengaziju. Pripadnici Libijske nacionalne armije (LNA) slavlje su nastavili tako što su iskopali leševe ekstremista, među kojima i vođe Džalala al Mahzuma, nakon čega su tela postavili na vozia i tako paradirali po gradu, piše Newsweek.rs.



Nacionalna komisija za ljudska prava u Libiji okarakterisala je ovo kao ratni zločin. Skrnavljenje leševa smatra se ratnim zločinom i zabranjeno je pod statutom "izvršenja povrede ljudskog dostojanstva" Internacionalnog suda za zločine. Deklaracija Kaira o ljudskim pravima u Islamu takođe naglašava da je "zabranjeno bilo kakvo sakaćenje leševa".



Ovom neljudskom činu prethodilo je iskopavanje, spaljivanje i razapinjanje na krst, a snimci ovog događaja završili su i na društvenim mrežama. Haftarove pristalice oskrnavile su grobove rivala iz Bengazi Šura veća (BSC). Mahzum, koji je sahranjen šest dana pre ovog događaja, iskopan je, razapet a onda izložen na haubi uz pokliče Haftarovih snaga. Nakon toga, snage generala Vanisa Abu Hamada okačile su Mahzumovo telo na kapiju vojničkog kampa LNA, navodi Middle East Eye.

#Libya - Haftar's western backed forces celebrated success in #Benghazi by digging up dead bodies of "Islamists" & parading them. pic.twitter.com/vs4WZsrOSx