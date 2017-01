(VIDEO) PODEŠEN SAT SMRTI: Sad smo još bliže nuklearnoj katastrofi!

Simbolički sat koji je aktiviran 1945. trebalo bi da pokaže koliko je svet blizu nuklearne katastrofe. Njega je kreirao tim naučnika koji je uključivao i 15 Nobelovih laureata na Univerzitetu Čikaga. Svi oni su bili ukjljučeni u projekat Menhetn - stvaranje prve atomske bombe.

Sat je doskora bionamešten na tri minuta do ponoći, a tokom Hadnog rata se bio približio na dva minuta. Dodatni munit je postavljen 2015., jer je procenjeno da su klimatske promene glavna pretnja u svetu.

Prema novom podešavanju sata, svet se nalazi na 2,5 minuta do katastrofe. Novi faktori koji su doveli do pomeranjauključuju i stavove Donalda Trampa o nuklearnom naoružanju, klimi, ali i porast nacionalizma kao i sve gore stanje bezbednosti u svetu.Sat je najdalje bio od ponoći 1991. posle pada SSSR-a, kada je zaustavljen na 17 minuta do ponoći.

(RT)

http://chats.viber.com/kurir