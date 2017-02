(VIDEO) ODGOVOR MOSKVE NA ODBIJANJE IZVINJENJA: Evo šta iz Kremlja poručuju američkom novinaru!

Peskov je u razgovoru sa novinarima u šali dodao da će se Kremlj ovom pitanju vratiti 2023. godine. O' Rajli je u sinoćnjoj emisiji Foks njuz kazao da "radi na tom izvinjenjenju, ali bi to moglo da potraje".

"Možda bi mogli da proverite to kod mene negde oko... 2023. godine", kazao je O' Rajli.

Po oceni Peskova, O' Rajlijeve ocene se loše odražavaju na samu američku kablovsku televizijsku mrežu, koja je u vlasništvu kompanije Tventifrst senčeri foks Ruperta Mardoka.

