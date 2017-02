(VIDEO) OSVOJILA MILION NA LUTRIJI, KUPILA STAN I SILIKONE, SAD IH TUŽI: Novac mi je uništio život!

Lotto winner Jane Park to sue Euromillions after gambling ‘ruined her life’ https://t.co/H18T9srWlX pic.twitter.com/bntAV4qOzr

">February 12, 2017

Džejn je sa samo sedamnaest godina dobila neverovatnih milion funti, ali sada žali zbog toga. Četiri godine kasnije priznala je da joj status milionera pričinjava neverovatan stres da ponekad želi da nikada nije ni igrala lutriju.

KOMPJUTER MU DONEO MILIONE: Slučajno kupio loto tiket, a sad ne zna šta će sa parama



Ljudima ne bi trebalo da bude dozvoljeno da učestvuju pre svoje osamnaeste godine, rekla je ona.

"Ponekad mi se čini da mi je to samo uništilo život", rekla je Džejn i dodala da će tužiti vlasnike Euromillionsa.

Ona je od dobijenog novca ugradila silikone, kupila dve nekretnine i čivavu, ali se još uvek bori da pronađe smisao života.

