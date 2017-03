(VIDEO) OVIH 10 ZEMALJA JE NEMOGUĆE OSVOJITI: Mnogi bi voleli, ali niko ne sme ni da krene

10. Australija

Aktivno vojno osoblje: 60.000 ljudi

Rezervisti: 44.000 ljudi

Tenkova: 59

Artiljerija: 75

Helikopteri: 188

Pomorske snage: 47 (Podmornica: 6, Nosači aviona: 2)

Iako ima relativno malu populaciju od oko 23 miliona ljudi, Australija je ujedno ogromna, kao država i kontinent. Sa izuzetkom obalskih područja gde živi 98 odsto ljudi, ostrvo čini oko 7,5 miliona kvadratnih kilometara pustinje. To je savršeno mesto za svaku vojsku da se sakrije, kao i lansira iznenadni napad i započne invaziju. Ali, zahvaljujući svojoj geografskoj poziciji, to bi bilo veoma teško moguće i maltene neverovatno. Pusta polja u zaleđu, kao i Veliki koralni greben, štite velike delove Kvinajlanda. Tokom Drugog svetskog rata Japanci su ozbiljno razmišljali o invaziji na Australiju, a sve su im zdravorazumske procene govorile da to nipošto ne bi trebalo da pokušaju. Iako je većina australijskih vojnih snaga bila zauzeta u Evropi ili Severnoj Africi, procenjeno je da bi za zauzimanje ostrva bilo potrebno najmanje 200.000 vojnika. Zato su odlučili da je pametnije izolovati Australiju, pokušavajući da je "odrežu" od SAD. Čak i da su Japanci uspeli u invaziji zauzeti obalne gradove, Australijanci bi bez problema mogli godinama gerilski ratovati iz brojnih skrovišta kontinenta. Prema Globalnom mirovnom indeksu, Australija je treća u Azijsko-pacifičkoj regiji i deveta u svetu po svojoj miroljubivosti.

9. Švajcarska

Aktivno vojno osoblje: 100.000

ljudi

Rezervisti: 77.000 ljudi

Tenkova: 224

Artiljerija: 224

Helikopteri: 43

Dok su Evropu poharali užasi dva svetska rata, ova mala alpska država bila je pošteđena zahvaljujući svojoj neutralnosti. Zemlja je svoj obrambeni plan razvila još 1880-ih pa su po njemu podigli seriju utvrđenja na ključnim lokacijama oko brojnih planinskih prolaza, a upravo su one odvraćale neprijatelje od bilo kakve ideje invazije na tu zemlju. Nakon Drugog svetskog rata i u strahu od moguće invazije Sovjeta, obrambeni se plan proširio na celu infrastrukturu Švajcarske. Vojska je postavila dinamit na sve puteve i železnice, a planirali su da ih detoniraju ako bi napad započeo. Na taj način bi svaki agresor morao da troši vreme i energiju na ulazak u zemlju. Osim toga, brojni bunkeri, tuneli i utvrđenja izgrađeni u sklopu planina nude pristup i zaštitu vojnim divizijama kako bi one mogle da napadnu u bilo kom trenutku. Tokom godina smanjili su broj aktivnog vojnog osoblja sa 400 na 100 hiljada ljudi. S obzorim da imaju direktnu demokratiju u kojoj sami građani donose većinu odluka koje se tiču same zemlje, upravo su oni odlučili da nema potrebe za tolikom vojskom, a istovremeno su povećali finansijska izdvajanja za profesionalizaciju kadra koji je ostao. Svi građani zemlje prošli su vojnu obuku a nakon njenog završetka mogu da zadrže oružje - pa tako na 100 Švajcaraca dolazi 45,7 komada oružja. U slučaju invazije, skoro 4 miliona Švajcaraca odmah je spremno na obranu svoje zemlje - mada većina vojnih analitičara tvrdi da se tako nešto neće nikad dogoditi - s obzirom da većina svetskih bogataša svoj novac drže u švajcarskim bankama, pa invazija ne bi odgovarala nikome.

8. Tuvalu, Novi Zeland, Island i Butan

Sve četiri države spadaju u ovu kategoriju, ne zbog mogućnosti snažne odbrane, već zbog svoje izolacije i pomanjkanja ikakve strateške ili ekonomske važnosti za potencijalnog napadača. Od njih, samo Novi Zeland i Butan imaju vojsku od oko 9.000 i 6.000 aktivnih vojnika. Iako je Novi Zeland razvijena zemlja, nije u sukobu ni sa jednom zemljom. Na Globalnom mirovnom indeksu Novi Zeland je četvrti.

7. Japan

Aktivno osoblje: 250.000

Rezervisti: 42.000

Tenkovi: 777

Artiljerija: 839

Helikopteri: 741

Pomorske snage: 131 (Podmornica: 17, Nosači aviona: 3)

Osim što je Japan ostrvska zemlja, što je uvek teže za osvojanje nego kopnene, ta država ima zavidnu vojsku i jaku ekonomiju koja se može odupreti i najjačim neprijateljima. Obrambeni budžet im iznosi oko 60 milijardi dolara, što je 6. najveći na svetu. Zastrašujuće deluju i u motivisanost kojom brane svoju zemlju, za šta postoje brojni istorijski primeri - jedini način da ih pobedite je bio da bacite atomske bombe, jer Japanci ne znaju za reč "predaja". Naoružanje koje Japan ima je prilično sofisticirano i napredno, a s jedinim neprijateljem koji bi im mogao biti ravan, SAD-om, imaju potpisan ugovor o miru i saradnji koji nikom nije u interesu da raskida.

6. Iran

Aktivno vojno osoblje: 545.000 ljudi

Rezervisti: 1,8 miliona ljudi

Tenkova: 1.658

Artiljerije: 2.400

Helikoptera: 140

Pomorske snage: 398 (Podmornice: 33)

U proteklim decenijama Bliski istok je postao izvor ratova, konflikata, društvene i ekonomske nestabilnosti i ekstremizma. Iako je većina njegovih suseda podlegla užasima rata, Iran je još uvek jak faktor uticaja i stabilnosti u regionu. Iako bi veliki deo sveta, poput SAD, Turske i brojnih drugih država, voleo da se to promeni. Osim toga, Iran radi na razvoju vlastitog nuklearnog programa, što ga čini još opasnijim protivnikom. Zbog njihove snage, vojni analitičari smatraju da nikom nije dobra ideja da izvrši invaziju na Iran - čemu pridonosi loš teren, brojni skriveni bunkeri i velike rezerve koje im omogućuju dugotrajan gerilski rat protiv bilo kog agresora.

5. Kanada

Aktivno vojno osoblje: 95.000 ljudi

Rezervisti: 51.000

Tenkovi: 181

Artiljerija: 161

Helikopteri: 175

Pomorske snage: 63

Površinski druga najveća zemlja sveta samom je svojom veličinom vrlo nezgodna za napad, a osim toga imaju snažnu vojsku kao i ekonomiju koja je može finansirati. Nepristupačan teren, velika hladnoća i udaljenost od svega - osim SAD-a, činio bi velik problem pri pokušaju invazije. Osim toga, Kanada je po pravilu prijateljski nastrojena prema svim drugim državama sveta i ne ulazi u sukobe, pri čemu je teško da uopšte i ima neprijatelja.

4. Severna Koreja

Aktivno vojno osoblje: 700.000 ljudi

Rezervisti: 4,5 miliona ljudi

Tenkova: 4.200

Artiljerija: 6.550

Helikopteri: 222

Pomorske snage: 967

Nuklearne bojne glave: 8

Diktatorski režim izdvaja ogroman novac za vojsku, kao i nuklearni program što ih čini nepredvidljivim neprijateljem. Osim toga, dinastiju Kim ostatak sveta doživljava kao ludake koji su spremni da rizikuju sve, pa i vlastiti narod, samo da ne bi bili poraženi, a pri tom bi bez problema bacali nuklearke po svima.

3. Velika Britanija

Aktivno osoblje: 150.000

Rezervisti: 182.000

Tenkovi: 407

Artiljerija: 227

Helikopteri: 397

Pomorske snage: 76

Nuklearne bojne glave: 215

Još jedna ostrvska zemlja koja teško da će ikada doživeti pokušaj kompletne invazije je Velika Britanija, a poslednji put se to dogodilo davne 1066. godine. Jaka vojska, moćna ekomonija, saveznici i nepristupačnost okružena kilometrima okeana čine Englesku poprilično sigurnom. Budžet za odbranu iznosi 55 milijardi dolara i peti je najveći na svetu, a vojnici su utrenirani profesionalnalci stalno uključeni u akcije preko NATO-a.

2. Rusija

Aktivno vojno osoblje: 766.000

Rezervisti: 2,5 miliona

Tenkovi: 15.400

Artiljerija: 10.600

Helikopteri: 1.750

Pomorske snage: 352

Nuklearne bojne glave: 7.300

Ogromna Rusija je kroz istoriju dokazala da je gotovo nemoguća za osvajanje. Još od Šveđana u 18. veku, Napoleona u 19. i Hitlera u 20. veku. Osvajanje tako ogromnog terena zahteva ogromnu vojsku, ali i užasno puno novca - uz vrlo male izglede za uspeh, pa niko nije lud da rizikuje. Budžet za odbranu iznosi 66 milijardi dolara, a nedavno su počela sve veća ulaganja u vojsku.

1. SAD

Aktivno vojno osoblje: 1,4 miliona

Rezervisti: 1,1 miliona

Tenkovi: 8.848

Artiljerija: 3.300

Helikoptera:7.100

Pomorske snage: 415

Nuklearne bojne glave: 7.100

SAD troši više na vojsku nego sledećih devet država zajedno, tačnije oko 577 milijardi dolara godišnje. Uz to američka vojska ima 1,4 miliona aktivnih vojnika, 13.900 vojnih aviona i 8.850 tenkova koji su spremni za pokret. Da ne spominjemo da je američka mornarica jedna od najjačih na svetu, sa 20 nosača aviona (na drugom mestu je Francuska, koja ima četiri nosača). Sjedinjene Američke Države imaju daleko najviše vojnih aviona od bilo koje druge zemlje, a poseduju i najmoćnije vojne svemirske tehnologije. Američka ratna mornarica pored ostalog, poseduje najmoćniji laserski top koji je u stanju na dno da pošalje bilo koji ratni brod, smatraju u svojim projekcijama Kredit Svis. Američka vojska takođe raspolaže velikim i dobro osposobljenim ljudskim resursima, a o američkom najvećem nuklearnom arsenalu ne treba posebno ni pisati. Američka vojska, uz rusku i još neke vojske sveta, najdalje je odmakla u tajnom razvijanju takozvanog skalarnog oružje kog još nazivaju i misterioznim „Teslinim zracima smrti“.

(Express.hr)

http://chats.viber.com/kurir