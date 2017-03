(VIDEO) OVO SU TAMNI VITEZOVI INTERNETA: Hakovali su na stotine hiljada ljudi, a možda čak i vas

Oni su ljudi koji se nalaze na listi onih koji su naneli najveću štetu na internetu ikada.

1. Astra

Iako pravo ime ovog hakera nikada nije zvanično objavljeno, grčka policija je otkrila da je bio 58-godišnji matematičar koji je živeo u Atini. Čovek je tražen za različite kompjuterske zločine od 2002. godine, ali je detaljna kontrola počela 2005. godine, kada je upao u sisteme "Dasolt", francuske vojne kompanije. On je ukrao osetljive informacije o oružju, avionima i drugim tehnologijama a onda ih je prodao zainteresovanoj strani Tužioci tvrde da je haker izazvao štetu od 360 miliona dolara.

2. Albert Gonzales

Rođeni Kubanac Albert Gonzales je bio odgovoran za sprovođenje najveće krađu šifara i brojeva kreditnih kartica i bankomata od 2005. do 2007. Vlasti veruju da je Gonzales za to vreme ukrao više od 170 miliona pojedinačnih podataka kartica ubacivanjem različitih delova koda u kompjuterske sisteme kojma je imao nezakonit pristup. On je potom koristio ukradene podatke da odobri lažne transakcije i povuče novac sa računa. Sve u svemu, Gonzales je navodno uspeo da izazove oko 200 miliona dolara štete kompjuterskim sistemima i krađom novca.

3. Oven Voker

Inače poznat kao AKILL, Voker je bio veoma vešt haker koji je dirigovao napade na brojne sajtove i računarske sisteme nekoliko godina. On je prvenstveno odgovoran za stvaranje virusa Akbot koji mu je omogućio da preuzme kontrolu nad miliona računara širom sveta i koristi ih za napade na pojedine ciljeve. Stručnjaci procenjuju da je finansijska šteta uzrokovana virusom i iznosila zapanjujućih 26 miliona dolara.

4. Adrian Lamo

Kako bi lakše sakrio svoj identitet i otežavo vlastima da mu uđu u trag, Adrian Lamo je rutinski koristio javne računare u bibliotekama i internet kafeima. On je imao visoke ciljeve koji su uključivali "Majkrosoft", "Vorldkom", AOL, "Njujork tajms" i "Jahu". Upadao im je u sisteme i krao podatke. On je kasnije optužen od strane FBI za kompjuterski kriminal. U 2010. godini, Lamo je takođe bio odgovoran za obaveštavanje vojske SAD o Čelzi Meningu i curenju više od 250.000 dokumenata.

5. Dženskon Džejms Ančeta

Uobičajeni oblik hakovanja uključuje "preuzimanja" računara drugih korisnika kako bi ih koristili za druge kriminalne aktivnosti. Ovo je poznato kao botnet i obično se koristi za napade na sajtove i kompjuterske sisteme. Tokom godinu dana, Ančeta je bio u stanju da "otme" oko 500.000 mašina i iznajmi svoje usluge onima koji su želeli da hakuju određene sajtove. On je na kraju uhvaćen u operaciji FBI i osuđen je na 60 meseci zatvora.

