(VIDEO) BOMBAŠKI NAPAD U PAKISTANU: U eksploziji na pijaci poginule 22 osobe!

Odgovornost za napad, do koga je došlo u trenutku kada je pijaca bila puna, preuzela je zabranjena militantna grupa Lašker e Džangvi, koja je i ranije napadala šiitsku manjinu.

"Ovo je bilo naše delo, u saradnji sa Šarjar grupom Mahsuda Talibana", rekao je Asošijejted presu (AP) portparol militanta Ali Sufjan.

">21. јануар 2017.

Lekar u glavnoj bolnici u Parašinaru rekao je da je 15 teško ranjenih ljudi prebačenih u bolnicu posle eksplozije umrlo, dok su bili zbrinjavani.

On je rekao da je nekoliko ranjenih u teškom stanju i da ih prevoze u druge bolnice radi bolje nege.

