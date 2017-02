(VIDEO) PANIKA NA AERODROMU U NJUJORKU: Zapalio se avion pri poletanju

Mediji navode da je situacija je sada pod kontrolom i da nema povređenih.

Vatrogasna vozila došla su na mesto na nakon što se plamen pojavio iz jednog motora aviona.

Yeah so I'm on the runway about to take off and another plane just landed next to us and IT WAS ON FUCKING FIRE LIKE LITERAL FIRE pic.twitter.com/vE7uykFH98