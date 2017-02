(VIDEO) PENTAGON PRIZNAO OBAMINE GREHE: SAD koristile osiromašeni uranijum u Siriji

Vojni zvaničnici su potvrdili da su snage SAD, uprkos uveravanja da neće koristiti osiromašeni uranijum (OU) na bojnim poljima Sirije i Iraka, ispalile hiljade rundi municije sa ovom toksičnom materijom prilikom dve važne akcije protiv nafntih konvoja Islamske države tokom 2015. godine, piše Newsweek.rs.



Ovo je prvi put da su SAD potvrdile upotrebu OU od invazije na Irak 2003, kada su lokalne zajednice optužile Vašington da je odgovoran za povećan broj obolelih od raka i sve češće urođene defekte u oblasti. Identičan scenario, prethodio je 1999. godine u Jugoslaviji.



Portparol Centralne komande Sjedinjenih Država (CENTCOM) major Džoš Žak, rekao je za organizaciju Ervjes i američki magazin Forin Polis da je 5.265 protivoklopnih 30-milimetarskih rundi sa OU ispaljeno iz letelice A-10 16. i 22. novembra 2015, pri čemu je uništeno oko 350 vozila koja su prevozila naftu kroz pustinju na istoku zemlje.

Nekoliko puta od početka intervencije, koalicioni i američki zvaničnici govorili su da neće koristiti OU čak ni u operacijama protiv Islamske države. Ono što ostaje nejasno, međutim, jeste koliko su udari izvršeni ovom municijom bili blizu naseljenih oblasti.



Eksperti navode kako je upotreba ovolike količine municije koja sadrži OU u najmanju ruku čuda, jer je ona korišćena protiv meta za koje nije neophodna - u pitanju nisu tenkovi ili oklopna vozila, već konvoj s džipovima, kamionima i cisternama.



U videu ispod prikazan je snimak udara na konvoj 16. novembra. Nakon inicijalnog udara, počinju pucnji iz 30-milimetarskog topa koji je bio naoružan municijom sa OU.





U sledećem video snimku, vidi se napad od 22. novembra kada su uništena 283 naftna kamiona Islamske države.

"Upotrebu municije koja sadrći OU protiv naftnih tankera je teško opravdati vojno, na osnovu argumenata koje vojska SAD daje za njihovu upotrebu, a to je uništavnje oklopnih meta. Tankeri nisu oklopna vozila, i alternativa bez OU bi bila dovoljna za zadatak", smatra Dag Veir, predsednik Međunarodne koalicije za zabranu uranijumskog oružja (ICBUW).Ostaci toksične municije upotrebljene u Siriji, kao i ostaci kamiona i tankera, verovatno će završiti na otpadu i među starim gvožđem, gde će njihova radijacija pogoditi ne borce Islamske države, već obične građane i to najsiromašnije.Dok je ideja oko budućnosti Sirije posle Islamske države malo, ideja oko toga kako se osigurati od katastrofalnog uticaja osiromašenog uranijuma koji su SAD bacile na zemlju u stvari, uopšte ni nema - on će biti tu još hiljadama godina.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Nimic vs Kuznjecov





http://chats.viber.com/kurir

Autor: Foto: Reuters