(VIDEO) POGLEDAJTE KAKO JE LIKVIDIRAN TERORISTA IZ LONDONA: Ovo je čovek koji je autom gazio ljude!

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak koji navodno prikazuje trenutak kad su policajci upucali napadača u Londonu. Autentičnost snimke nije potvrđena.

Shaky video of commotion after Parliament shooting. pic.twitter.com/ofGZwcMgaA — Patrick Daly (@thepatrickdaly)

">March 22, 2017

U stravičnom napadu u središtu Londona poginule su četiri osobe, a dvadesetak je povređeno.Napadač je krenuo u mahniti pohod i gazio ljude automobilom, a potom je izašao i nožem izbo policajca. Napadnuti policajac je preminuo, a napadača su upucali njegove kolege.

BREAKING: This is the man @PA is reporting is the attacker https://t.co/Rglrp4c7ee pic.twitter.com/JFMJEZDFPW — Guido Fawkes (@GuidoFawkes)

">March 22, 2017

Navodno se radi o propovedniku koji je bio poznat po širenju mržnje, a njegovo puno ime je Abu Izaden Trevor Bruks. Objavljene su i prve fotografije napadača okruženog naoružanom policijom i medicinskim osobljem, a na tlu pored njega je nož. Bio je potpuno odeven u crno.

BREAKING: London police say 4 people have died in terror attack https://t.co/sasfLMQb5y https://t.co/0fAz721orx — Bloomberg (@business)

">March 22, 2017

U ovom napadu stradale su četiri osobe, a među njima napadač i policajac, a dvadesetak ih je povređeno.Jedna žena je večeras izvučena živa iz reke Temze posle napada na Vestminsterskom mostu nedaleko od britanskog parlamenta. Izvučena žena zadobila je teže povrede

Close up image of knife used by terrorist in #London attack. pic.twitter.com/Cllt5TwKv0 — Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet)

">March 22, 2017

Policija pokušava da utvrdi da loi je napadač delovao sam ili je deo grupe.

Terror attack outside U.K. Parliament. 2 men down on road. Man with knife/machete got into Parliament and stabbed policeman. He's been shot pic.twitter.com/aYNktTiF4d — James West (@westicles69)