(VIDEO) RODILA SE PRVA BEBA TRAMP: Iračanin dao ime sinu po predsedniku SAD, a evo i zašto!

Džemil je rekao kako se divi Trampu i da je priželjkivao njegovu pobedu na izborima. Upravo zbog toga je svom sinu dao je ime Tramp.

Zavoleo ga je, kaže, u toku predizborne kampanje, kada je svake večeri, iako ne govori engleski jezik, sedeo uz TV i divio se "prelepoj kosi milijardera, njegovom odlučnom stavu i govornom stilu".

