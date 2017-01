(VIDEO) SBERBANK NA NJUJORŠKOM SUDU: Najveća ruska banka tužena u SAD zbog poslovanja u Rusiji!

Prema dokumentima, američka kompanija PPF menadžement (PPF Management LLC) u novembru je podnela tužbu protiv Sberbanke, njenog direktora Hermana Grefa, kao i protiv Promsvjazbanke i više drugih entiteta u Rusiji.

