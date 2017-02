(VIDEO) SEKSI EVROPLJANKA OD KOJE DŽIHADISTI STRAHUJU: Njenu glavu ucenili na MILION dolara!

"Bila sam spremna da se odreknem svog života da bi svi u Evropi bili bezbedni. To je bio moj izbor, ali u mojoj zemlji me gledaju kao teroristu", rekla jekaže Joana, inače izbeglica iz Iraka, kurdskog porekla.

Otkriva da je bila snajperista u Siriji, a njena meta bili su džihadisti Islamske države.

