(VIDEO) SMRTONOSNA MEDUZA STIGLA DO AUSTRALIJE: Ljudi se muče u najtežim bolovima po 12 sati

Ipak, ona bi kroz nekoliko godina mogla da dođe sve do plaža na Sunčanoj obali, više od 1.000 kilometara južnije, upozorio je profesor Džejmi Sejmur sa Univerziteta Džejms Kuk.

"Svedoci smo podizanja temperature mora za jedan do dva stepena uz obalu na južnijem delu, a životinje se kako smo i predviđali, kreću u skladu s tim", rekao je Sejmur.

Ove nedelje četvoro ljudi je hospitaliovano nakon što su naišli na meduzu Irukanđi uz Frejzer ajand. Oni su u stabilnom stanju.

Samo dvoje ljudi umrlo je u skorijoj prošlosti zbog dodira te meduze u Australiji, ali desetine svake godine završe u bolnici.

Sejmur, koji je u nekoliko navrata imao susret s tom meduzom, kaže da je bol neverovatan i da može kod starijih uzrokovati srčani udar.

"To je nivo bola od deset na lestvici do 10 i traje 6 do 12 sati", upozorava Sejmur.

Stoga plivačima savetuje da nose odelo koje prekriva čitavo telo kod Velikog koralnog grebena i u severnim vodama Kvinslenda.



