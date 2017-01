(VIDEO) ŠOKANTNA EMISIJA BBC Očajne ISIS domaćice: Tri dana do pogubljenja, a ne znam šta da obučem!

U tom kontekstu prikazuju se Britanke koje su otišle u Siriju kako bi postale žene terorista ISIS-a ili se pak same pridružile džihadistima tzv. Islamske države. U jednoj sceni devojka kaže: "Samo je tri dana ostalo do odrubljivanja glave, a ja nemam pojma što ću da obučem".

Druga dodaje da je peti put postala udovica, a onda se začuje detonacija bombe i vidi se kako padaju komadi plafona u stanu. Devojka na to samo tužno dodaje: "Šesti put".

U jednoj sceni žena u hidžabu govori kako je tamo "sve kao što su oni tipovi na četu rekli da će biti", a pritom kleči i riba pod, i poluglasno doda: "Ovo nisam morala da radim u Birmingemu".

Mlade Britanke u redovima ISIS-a prikazane su kao tinejdžerke koje sede na kauču i objavljuju slike na Instagramu s haštagovima 'OMG' i 'Džihadi Jane' kada se na vratima pojavi njihova prijateljica u novom prsluku s eksplozivom koji joj je "poklonio suprug".U tom trenutku na vratima se pojavi još jedna drugarica prijateljica, takođe u prsluku bombaša samoubice, zbog čega druga devojka iznervirana komentariše: "Znala je da imam ovu jaknu, i mora u svemu da me kopira."

Emisija sa skečevima kontraverzne političke korektnosti prvi put je online objavljena juče, i deljenjem na Fejsbuku je pogledana milionima puta. Radi se o videu ''Real Housewives of ISIS' koji se pojavljuje u sklopu emisije 'Revolting' ('Odvratno') na BBC 2.

Scenaristi su Hejdon Provs i Džolion Rubinštajn, dvojac koji je već izazivao različite reakcije svojim satirama. Pro-izraelske grupe besno su reagovale kada se dvojac predstavljao kao građevinari koji obilaze dućane u Londonu i govore vlasnicima da će njihovi lokali biti konfiskovani kako bi se proširili obližnju izraelsku ambasadu.

Drugom prilikom su polepili postere na haaški sud tražeći hapšenje bivšeg britanskog premijera Tonija Blera, a poznat je i njihov štos kada su pokušali britanskom ministru inostranih poslova Borisu Džonsonu da uruče plaketu za talent laganja. U slučaju njihove nove satire s džihadističkim domaćicama, autorski dvojac vrlo je brzo posle objavljivanja videa na internetu izazvao buru zgražavanja.

