(VIDEO) ŠOKANTNO: Seo za volan go i bos pa se zakucao u autobusku stanicu! Planeta 21:03, 04.01.2017. 1

Srećom niko nije stradao. Zapravo najgore je prošao vozač koji se dobro smrzao jer kada je policija došlja na uviđaj imala je šta da vidi. Čovek je bio potpuno go usred zime.

Na minusu i po snegu on se uz to go i bos žestoko opirao hapšenju pa su policajci morali da primene silu. Jedva su uspeli da ga uguraju u policijski auto.

Incident se desio 3. januara popodne.

(Sputnjik)

http://chats.viber.com/kurir