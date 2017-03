(VIDEO) ŠOKANTNO: U PUNOJ BRZINI POKOSIO TRAMPOG SAVETNIKA Soroš ubija predsednikove ljude?

Roger Stone, longtime Trump adviser, claims hit-and-run was intentional: "They just came at us full force.” https://t.co/RkrKlHEcvF — CBS This Morning (@CBSThisMorning)

">March 16, 2017

Kako je naveo saradnik i prijatelj šefa Bele kuće, njega pokušavaju da sklone zato što će na svedočenju pred Senatom dokazati da su tvrdnje o vezama Trampovog tima sa Kremljom i ruskim predsednikom Vladimirom Putinom lažne.

Česta meta... Rodžer Stoun

- Išao sam kolima ka Orlandu kako bih održao govor kada je u nas, s bočne strane, udarilo vozilo na kojem su stakla bila toliko zatamnjena da se nije moglo videti ko je za volanom. Crni automobil, "pontijak", nije imao registarske tablice, a nakon udara su samo pobegli. Spasli su me vazdušni jastuci. Imam nekoliko modrica i zamućen vid na desnom oku, koje sam operisao odavno zbog povrede u bokserskom meču - kaže Stoun.

On je dodao da je siguran da nije reč o nesreći, već o atentatu na njega koji je organizovala takozvana država u državi, koalicija službi CIA i FBI sa delom političkog establišmenta i Sorošem.

- Sve to je veliki deo napada na mene iza kojih najverovatnije stoji Džordž Soroš. Sada su pokušali da me spreče da svedočim pred Senatom. Dosad su pokušali da me otruju, da me diskredituju, a sada i da me ubiju. Stalno kritikujem „državu u državi“ i zato sam postao njihova meta - rekao je Stoun za portal Infovors.

Bivši direktor CIA

NEMA DOKAZA O VEZI S RUSIJOM



Bivši direktor CIA i savetnik Hilari Klinton Majkl Morel rekao je da nije video nijedan dokaz da je Donald Tramp sarađivao s Rusijom.

- Kaže se „gde ima dima, ima i vatre“. Ovde dima ima, ali vatre ne. Ni male logorske vatre, ni sveće, ma ni obične varnice. A mnogo ljudi traga za dokazima. Ništa nije potvrđeno, a dosije koji se pojavio sadrži samo priče koje je pričao neko ko ih je čuo od nekog - kaže Morel.

REPER: MELANIJA ĆE BITI MOJA K*RVA



Reper Šed Mos ili Bau Vau, štićenik Snup Doga, uključio se u raspravu između Donalda Trampa i svog mentora skandaloznim pretnjama prvoj dami.



Nakon objavljivanja spota u kojem Snup Dog puca u klovna s Trampovom maskom, lider SAD je tražio da se reper uhapsi, posle čega je na Tviteru reagovao i Mos:

- Hej, Donalde, začepi svoju propalu gu*icu i ne pričaj gluposti o mom ujaku Snup Dogu da ne bismo pretvorili tvoju ženu u prostitutku koja će raditi za nas.

Sudar se dogodio samo dan nakon što su senatori iz redova republikanaca zatražili istragu uticaja Soroševog Otvorenog društva, pre svega na Balkan i Albaniju.

Autor: Reuters