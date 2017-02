(VIDEO) SRUŠIO SE AVION NA TRŽNI CENTAR: Najmanje 5 ljudi poginulo, Melburnom odjekivale eksplozije

Pao je na popularni tržni centar u neposrednoj blizini aerodroma s koga je nešto pre pokušao poleteti.

#UPDATE The DFO was not due to open to the public until 10am. @VictoriaPolice say they have no information regarding casualties. #KIISnews pic.twitter.com/qNslyXhFQQ — Clare Todhunter (@claretodhunter)

">February 20, 2017

U avionu je bilo bilo je pet osoba, pilot i četvoro američkih turista i, prema informacijama lokalne policije, svi su poginuli.

Flight path of the aircraft. Possibly catastrophic engine failure.



Whatever happened, it happened very quickly. #Essendon pic.twitter.com/gJE2TIPLvc — Matt Di Toro (@matt_ditoro)

">February 20, 2017

Odmah nakon pada izbio je veliki požar, a svedoci tvrde da su čuli i nekoliko detonacija. U trenutku nesreće deo šoping centra na koji se avion srušio bio je zatvoren tako da na tlu nije bilo žrtava.

Agencije prenose izjave zvaničnika da crni gusti dim kulja u nebo.

Na mesto događaja dojurio je veći broj vatrogasnih ekipa i drugih interventnih službi, a kao mogući uzrok pada spominje se otkazivanje motora, ali nije jasno što je do toga dovelo.

A plane has crashed on approach to Essendon Airport. pic.twitter.com/mAVAMYNcDc — ABC Radio Melbourne (@abcmelbourne)

">February 20, 2017

Neko je vreme bila zatvoren oblližnji auto-put na koji je odletelo nekoliko delova uništenog aviona.

MFB's Air Operations Unit preparing to launch RPAS (drone) to assist crews on the ground at DFO incident near #Essendon. pic.twitter.com/v2wUD4GLy6 — MFB (@MFB_NEWS)

">February 20, 2017

Letelicom je navodno upravljao iskusan pilot, a putnike je trebalo da preveze na ostrvo King u sklopu države Tasmanije, popularan među imućnijom klijentelom koja onde igra golf.

(Jutarnji.hr)

