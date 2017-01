(VIDEO) ŠTA LI MU JE NAPISAO: Tramp pokazao Obamino pismo ali nije ottkrio šta unutra piše!

BREAKING: Trump Just Pulled Out His Letter From Obama… And Things Just GOT REAL! https://t.co/ZFT5fQNXvi pic.twitter.com/xfkjkczbv2

January 23, 2017

"Upravo sam otišao u Ovalnu kancelariju i pronašao ovo divno pismo od predsednika Obame. Zaista je veoma lepo od njega što je to uradio. Poštovaćemo to", rekao je Tramp, držeći u ruci pismo koje je potom "spakovao" u džep.

Sadržaj pisma, međutim, nije želeo da otkrije, rekavši da to neće biti objavljeno u javnosti.

"Nećemo čak ni novinarima reći šta stoji u pismu", prenele su agencije.

AP napominje da je tradicija da u Beloj kući odlazeći američki predsednik svom nasledniku ostavi pismo na stolu u Ovalnoj kancelariji.Ceremonija polaganja zakletve održana je u svečanoj sali, a Tramp je tom prilikom svojim savetnicima poručio da su u Beloj kući da bi se "posvetili nacionalnom dobru".

"Ovde se ne radi o partiji ili ideologiji. Ovde se radi o zemlji, našoj zemlji, o tome da se služi američkom narodu", istakao je Tramp. Nedavno su prvi put u javnosti objavljena pisma koja su bivši predsednici SAD Bil Klinton i Džordž V. Buš uputili svojim naslednicima.

