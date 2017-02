(VIDEO) INTERNET ZATRPAN SAVETIMA U SLUČAJU NUKLEARNOG RATA: Radijacija nije ono najgore!

Na primer, eksplozija bombe snage jedne megatone, što je dosta jaka bomba (80 puta jača od one bačene na Hirošimu), stvorila bi bljesak koji bi bio uzrok privremenog slepila kod ljudi udaljenih 21 km po danu, a noću čak kod ljudi udaljenih i do 85 km, piše IFLScience.

Opekotine prvog stepena dobili bi ljudi na udaljenosti do 11 km, drugog stepena osobe na udaljenosti do 10 km, a opekotine trećeg stepena, koje bi potpuno uništile tkivo kože, dogodile bi se osobama na udaljenostima do osam kilometara.

Opekotine trećeg stepena koje prekrivaju više od 24 odsto tela smrtonosne su ako se hitno ne pruži medicinska pomoć. Posledice mogu varirati zavisno od odeće. Uz debljinu i čvrstoću, bitna je i boja. Tako će svetla odeća reflektovati deo energije, dok će crna sve upiti.

Temperatura u središtu eksplozije u Hirošimi procenjena je na 300.000 stepeni Celzijusa, što je preko 300 puta više od temperature na kojoj se tela kremiraju.

Eksplozija bombe snage jednog megatona bi na udaljenosti od šest kilometara stvorila pritisak od 180 tona na zid jednospratne kuće, dok bi brzina vetra bila oko 255 km/h. Na udaljenosti od jednog kilometra od eksplozije pritisak bi bio četiri puta veći, a vetar bi udarao brzinom od 756 km/h.

Ljudsko telo bi moglo izdržati pritisak, ali bi snažni vetar bio uzrok sudara sa brojnim letećim predmetima, pa bi većina ljudi umrla od posledica rušenja zgrada.

Ako bi nekim slučajem preživeli bljesak, opekotine i rušenje zgrada, na red bi došla i radijacija. Ali nije sva radijacija štetna. Svakodnavno smo izloženi zračenju iz naših mobilnih, ali jonizirajuće zračenje iz atomske bombe ima dovoljno energije da izbaci elektrone iz atoma.

Čak i ako se oporavite od radijacije, oko četvrtine pogođenih molekularnih veza u organizmu nikada se ne oporavi, što kao posledicu može imati genetske mutacije i rak.

Sve u svemu, radi se o apsolutno zastrašujućem, ali istovremeno i jako zanimljivom oružju, čak i ako ne uzmete u obzir radioaktivne padavine, radijacionu bolest i nuklearnu zimu.

