(VIDEO) TRAMP ŠOKIRAO AMERIKU: Podnosim ostavku ovog trenutka!

U dokumentu koji sadrži 19 stranica piše: "Ja, Donald Dž.Tramp, ovim dajem ostavku na svakoj poziciji koju držim" i dalje je navedeno više od 400 njegovih firmi.

Pismo je potpisao Tramp, a na njemu se nalazi datum 19. januar, dan pre nego što je dao zakletvu na mestu predsednika SAD.

Šon Spajser, portparol Bele kuće rekao je novinarima u ponedeljak da dvojica Trampovih starijih sinova potpuno kontrolišu njegove kompanije.

Tramp je na konferenciji za novinare 11. januara obećao da će preneti upravljanje biznisom na fond koji vode njegovi sinovi Donald Džunior i Erik Tramp.

Alan Garten, advokat Trampove organizacije rekao je da je ta organizacija zaposlila i savetnike koji će se baviti pitanjima etike i pravne regulative.

Nezavisni stručnjaci za etiku i vladu ipak nisu zadovoljni jer smatraju da je Tramp trebalo da preda upravu nezavisnim menadžerima, koji će poslove kontrolisati bez njegovog znanja.

"Jasno je da se ovim ne rešava konflikt interesa", kaže Lari Nobl iz organizacije "Campaign legal center".

On kaže da pismo ne pokazuje da li će Tramp imati ograničenu komunikaciju sa kompanijama niti da li će on moći da ih savetuje.

Takođe on kaže da se ovim ne rešava ni problem primanja novca od stranih vlada.

Čarli Daglas, ekspert za privatne fondove kaže da je neophodno da Trampova organizacija kaže tačno ko je zauzeo Trampovo mesto na kojoj poziciji.

"On može da da ostavku, ali to nam ne govori celu priču o tome šta se dešava sa kompanijama", rekao je on za CNN.

