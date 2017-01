(VIDEO) TRAMPOV PRVI PREDSEDNIČKI INTERVJU: Evo zbog kojih reči su mnogi pretrnuli od straha!

On je izjavio da su mu zvaničnici obaveštajnih službi rekli da je mučenje kao deo ispitivanja zatvorenika "delotvorno" i da bi on apsolutno ponovo uveo mučenje takozvani "waterboarding" (mučenje vodom koje izaziva osećaj davljenja).

Donald Trump: torture 'absolutely' works, says US president in first television interview https://t.co/8kHkmpLzAL