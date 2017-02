(VIDEO) U BRAZILU 100 MRTVIH U KRVOPROLIĆU: Vojska šalje tenkove i avijaciju

Dodatna pojačanja stižu u tu jugoistočnu državu gde je ranije ove sedmice već upućeno 1.200 vojnika nakon što je nastao haos zbog štrajka.

"Odlučio sam da tamo uputim pojačanja koja uključuju padobrance, oklopna vozila i vojnu avijaciju", rekao je komandanat brazilske vojske, general Viljas Boas.

The Espírito Santo lives days of war. 90 murders in 6 days, thousands of shops looted, population terrified. Army in the street! #PrayforES pic.twitter.com/pxum1PCIMc