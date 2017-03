(VIDEO UŽIVO) SRAMOTNO VELIČANJE NACIZMA: Gledajte kako Hitlerovi esesovci paradiraju Letonijom!

Slični marševi organizuju se i u preostale dve pribaltičke zemlje – Litvaniji i Estoniji, iako ovakvi otvoreni izrazi podrške nacističkoj ideologiji predstavljaju uvredu za milione ljudi koji su se borili i poginuli u borbi protiv fašističke Nemačke.

Istoričari i aktivisti nevladinih organizacija upozoravaju da su takve manifestacije nespojive sa evropskom antifašističkom tradicijom i da ukazuju na opasnost od oživljavanja nacizma.

Šef nevladine organizacije Centar za pružanje pravne pomoći „Moskva-Rusi“ Mihail Jofe kaže da nema opravdanja za učesnike ovakvih skupova.Ljudi koji su ratovali u jedinicama ’Vafen SS‘ polagali su zakletvu na vernost Hitleru i branili su ideale nacional-socijalizma.

foto youtube

"To danas ničim ne može biti opravdano i protivreči presudi Nirnberškog tribunala. Ali rukovodstvo Letonije, kao i današnji političari Ukrajine i Poljske, ignorišu zaključke do kojih je tribunal došao. 187 država sveta se složilo sa zaključcima Nirnberškog tribunala, ali to pomenutim zemljama ne smeta da prekrajaju istoriju“, ističe Jofe.

Aleksandar Gaponjenko, jedan od predsednika Ujedinjenog kongresa ruskih zajednica u Letoniji i predsednik Instituta za evropska istraživanja ide korak dalje u kritikama litvanskih vlasti: Prema rečima Gaponjenka, vladajući režim u Letoniji je etnokratski, odnosno, predstavlja ublaženu formu nacional-socijalizma a ovakve manifestacije simboličnog karaktera su jedan od elemenata državne politike.

Dvostruki aršini Analitičar Aleksandar Pavić ovako objašnjava zašto nema reagovanja Evrope na marševe neonacista: „Evropi ne smetaju nacisti ako su upereni protiv njenih neprijatelja, a na prvom mestu Srba i Rusa. Imali smo oživljavanje nacizma i fašizma početkom 90-ih u bivšoj Jugoslaviji — tad nikom nisu smetali. I ponovno pojavljivanje ikonografije iz doba NDH, balističke ikonografije, to nikom nije smetalo, naprotiv, to su bili saveznici Zapada. Tako i sad. Nema veze, sve je dozvoljeno protiv Rusa i Srba na prvom mestu, pa i nacisti“.

