(VIDEO) ZAHAROVA: Našli smo bugarsko oružje u Alepu, tu nešto nije po pravilima

„Odlučna antiruska propaganda se sprovodi već dovoljno dugo, na različitim nivoima, što je rezultiralo ubistvom ruskog ambasadora“, rekla je ona.

Zaharova je istakla njegova smrt treba da leži na savesti svih onih koji su učestvovali u širenju te propagande.



Govoreći o Siriji, portparolka Ministarstva je navela da su pronađeni tragovi prisustva bugarskog naoružanja u sirijskom Alepu.

Kako je rekla, to govori da pojedini predstavnici Bugarske očigledno sprovode određene nepravilnosti kada je reč o isporuci naoružanja u Siriju. „Rusija još od kraja devedesetih prošlog veka pregovara sa Sofijom o zaključivanju sporazuma kako bi se kontrolisao izvoz naoružanja te zemlje u druge države, ali Bugarska uporno to pitanje odlaže. Očigledno da odlaganje tog pitanja zadovoljava pojedine bugarske predstavnike“, rekla je ona na konferenciji za novinare.

Zaharova je ocenila i da je izjava britanskog sekretara za spoljne poslove Borisa Džonsona o oslobađanju Alepa nediplomatska i neprofesionalna.

„Ja savršeno razumem da Džonson nije profesionalni diplomata, ali ne mogu da shvatim da to ide do tih granica“, istakla je ona. Nešto ranije je Džonson izjavio da to što sirijska vojska kontroliše Alep ne znači pobedu, kao i da Asad zavisi od stranih vojski i ruskih vazdušnih snaga.

Trenutno su u toku pregovori kako bi se utvrdio datum i format sirijskih pregovora u Kazahstanu, navela je Zaharova.

Kako je rekla, ovaj susret ni u kakvom smislu neće zameniti sirijske pregovore u Ženevi, već je u pitanju sasvim drugačija platforma. Prethodno su ruski i turski šefovi diplomatije Sergej Lavrov i Mevlut Čavušoglu razmenili mišljenja oko sirijskih pregovora u Astani, navodeći da če Moskva, Ankara i Teheran intenzivirati napore po pitanju rešavanja sirijske krize.

(Sputnjik Srbija)

