(VIDEO) ZVEZDE INTERVJUA KOJI JE ZAPALIO INTERNET: Evo zašto su dečica uletela u uključenje uživo

Naime, dok se iz, očito, svog doma javljao uživo u program Bi-Bi-Sija, putem veb-kamere, u sobu je ušetala najpre njegova devojčica, a zatim i beba u šetalici.

"Čim su se otvorila vrata video sam njenu sliku na mom ekranu", kaže Keli i napominje da je pomislio da će možda Bi-Bi-Si da prebaci kadar na nekog drugog.

Ali to se nije dogodilo. Merion je sela na krevet do oca, a u to vreme u sobu je ušao i njen brat Džejms.

"Tada sam shvatio da je sve gotovo", kaže Keli.

Stvar je pokušala da "popravi" njegova žena koja je odvukla decu.

Objasnila je da zbog kašnjenja snimka u prenosu nekoliko sekundi nije videla da su deca ušetala u sobu.

Keli i njegova supruga odmah su pomislili kako ga više neće kontaktirati sa televizije, jer je ostavio loš utisak, pa je odmah Bi-Bi-Siju napisao izvinjenje. Ipak za 15 minuta su ga zamolili da objave video na internetu. Par je prvo odbio, jer im je bilo neprijatno što će im se ljudi smejati, ali su ih na kraju uverili da će video samo pokazati kako funkcioniše jedna normalna porodica.

Njihove društvene mreže, kažu, umalo su eksplodirale, kao i telefoni na koje su pristizali brojni pozivi i mejlovi.

"Mislim da je sve ispalo neverovatno slatko. Pogledao sam snimak kasnije kao i svi. Moja žena je "počistila stvar" najbolje što je mogla. Bilo je smešno. No to su mala deca i tako to sa njima ide" zaključio je Keli.

(Bi-Bi-Si)

