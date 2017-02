(VIDEO,FOTO) ON JE BIO IDEOLOG HLADNOG RATA IZMEĐU SSSR I SAD: Na kraju se pokajao, ali kasno...

Kenan je postao poznat po dva dokumenta koja je, kao otpravnik spoljnih poslova ambasade SAD, poslao u Stejt Dipartment. Jedan je bio "dugi telegram", dokument od oko 8.000 karaktera, poslat 1946. godine a drugi X-članak (The Sources of Soviet Conduct) u kom je tvrdio da je SSSR ekspanzionistički. U tom dokumentu, Kenan je zaključio da se uticaj Sovjeta mora neutralizovati unutar oblasti koje su bile važne za SAD.

