(VIDEO,FOTO) OVO SU NAJVEĆE SAHRANE U ISTORIJI: Na jednoj je bilo čak 15 miliona ljudi

Na ovdašnjim prostorima, to je svakako pogreb Josipa Broza Tita, na kojem je bilo preko 700.000 ljudi, uključujući 200 stranih delegacija, četiri kralja, pet prinčeva, šest predsednika parlamenata, 31 državnog predsednika, 22 premijera i 47 ministara. Ali, ove sahrane su bile mnogo brojnije.

Viktor Hugo - 2 miliona ljudi

Francuski književnik i državnik umro je 22. maja 1885. u 83. godini od upale pluća. Njegovoj pogrebnoj povorci pridružilo se oko dva miliona ljudi, koji su kovčeg pratili od Trijumfalne kapije do Panteona, gde je pokopan pored Aleksandra Dumasa i Emila Zole.

Eva Peron - 2,5 miliona ljudi

Odmah nakon njene smrti, vlada je naredila obustavljanje svih aktivnosti na dva dana a zastave su spuštene na pola koplja 10 dana. Ubrzo se pokazalo da su te mere bile nedovoljne. Rulja se sve više okupljala ispred predsedničke rezidencije, a uskoro su se protezali na 10 uličnih blokova u svim smerovima. Umrla je od raka grlića maternice, u patnji i sa samo 36 kilograma i 33 godine. U istom danu kad je umrla sve su cvećare u Buenos Ajresu i okolini ostale bez sveća, a na sahrani je bilo oko 2,5 miliona ljudi.

Ajrton Sena - 3 miliona ljudi

Trostruki prvak Formule jedan Ajrton Sena poginuo je 1994., u nesreći u kojoj se s vozilom zabio u betonski blok na Velikoj nagradi San Marina. Njegovu je smrt Brazil doživeo kao nacionalnu tragediju pa je proglašeno tri dana žalosti. Sahrana se uživo emitovala na državnoj televiziji, a oko tri miliona ljudi poređalo se na ulice njegovog rodnog Sao Paula, čineći najveći povorku modernih vremena.

Um Kulthum - 4 miliona ljudi

Internacionalno slavna egipatska pjevačica i glumica aktivna od 1920-ih do 1970-ih bila je nazivana "zvezdom istoka". Poznata po neverovatnim vokalnim sposobnostima i stilu, smatra se najvećom arapskom pevačicom 20. veka. Umrla je sa 76 godina, 1975. godine. Njena sahrana je postala državni događaj, a oko 4 miliona ožalošćenih sunarodnika okupilo se kako bi je ispratilo.

Nakon vesti o smrti predsednika Nasera, Egipat i sav arapski svet bio je u stanju šoka. Njegova pogrebna povorka kroz Kairo okupila je najmanje pet miliona ožalošćenih a bila je duga 10 kilometara.

">February 25, 2017

Abraham Linkoln - 7 miliona ljudi

Sahrana i ukop predsednika Linkolna nakon atentata bio je velik šok za naciju, a telo predsednika je posmrtnim vozom prevezeno iz Vašingtona u njegov rodni Springfild 1865. godine.

Ruholah Homeini - 10 miliona ljudi

U zapadnom svetu poznat pod nazivom Ajatolah Homeini, verski vođa i osnivač Islamske republike Irana, preminuo je nakon što je doživeo pet srčanih udara za samo 10 dana. Umro je 1989. sa 86 godina. Pretpostavlja se da je na njegovom pogrebu bilo oko šestina iranske populacije (više od 10 miliona ljudi), koji su stvorili kolonu dugu 32 kilometra.

Ayatollah Ruhollah #Khomeini's funeral was perfect portrayal & testimony of mass Shia loyalty to Vilayat-e Faqih pic.twitter.com/PovL6WEqRb