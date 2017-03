VOĐA KJU KLUKS KLANA ODLEPIO ZA ASADOM: Ovako izgledaju prava ljubav i odanost! (FOTO)

Dejvid Djuk, predsednički kandidat Republikanaca 1992. godine, rasista i pristalica Donalda Trampa, sebe na Tviteru opisuje kao "jednog od sto najčitanijih i najcitiranijih ljudi na svetu". Nekadašnji vođa ozloglašenog Kju Kluks Klana je zagriženi fanatik na društvenim mrežama, a dnevno "smućka" više tvitova čak i od Trampa u "najboljim danima", piše Newsweek.rs.

Iako je većina njegovih poruka puna mržnje usmerene ka Jevrejima, muslimanima i "liberalskim medijima", on ipak nalazi vremena da se obrati i retkima kojima se divi i koje ceni. Jedan od njih je i sirijski predsednik Bašar al Asad.



President Assad solves problems - DEATH TO ISIS & ALL THEIR SUPPORTERS!



Does (((AMERICA))) have a problem with that?#TrumpRussia pic.twitter.com/dSNnsPLbPD