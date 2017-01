VREME JE DA KONAČNO SAZNATE ISTINU Otkrivamo vam 10 tajni jedne od najmisterioznijih grupa na svetu!

Masoni postoje vekovima, a ako je verovati glasinama, njihova organizacija delovala je u tajnosti još i duže.

Oni svoje tajne obrede prenose s generacije na generaciju u tajnosti, i teško je znati šta je još uvek aktuelno, a koje obrede su modernizovali ili ukinuli.

Kako piše portal Listverse, ovih deset stvari treba uzeti s određenom rezervom, jer je i dalje gotovo nemoguće tačno opisati šta se događa na njihovim tajnim sastancima.

10. Neće istinito da svedoče jedni protiv drugih

Slobodnim masonima strogo je naređeno da ne smeju istinito da svedoče protiv nekog drugog masona na suđenju. Priznaju da je to krivokletstvo, ali njima je veći greh ne zaštiti svog prijatelja iz masonske lože.

9. Imaju tajno rukovanje

Većina masona će negirati u javnosti, ali poznato je da imaju tajne načine rukovanja. Navodno postoje i tajne fraze koje će masoni izgovoriti kad su u opasnosti. Legenda kaže da je i osnivač mormonstva, Džozef Smit, na samrti izgovorio tu tajnu frazu.

8. Imaju nekoliko tajnih lozinki

Jedna od najgore čuvanih tajni masona je postojanje tajnih šifri. Međutim, čak i takve tajne imaju svoje tajne. Naime, javnost živi u uverenju da imaju samo jednu tajnu lozinku, ali činjenica je da ih imaju nekoliko i njihova upotreba zavisi od prilike u kojoj se koristi. Budući su najtajniju lozinku podelili sa nekoliko visokih masona pa je svako znao tek jedan deo, našli su se u velikim problemima kada je jedna osoba ubijena. Danas tek retki znaju šta se na kraju dogodilo s tom najtajnijom tajnom masona.

7. Ritualna omča

Rituali pristupanja masonima često sadrže omču za vešanje. Iako sami masoni kažu da su to lepe ceremonije, nije jasno zašto bi koristili omču. Oni kažu da to predstavlja pupčanu vrpcu koja na najintimniji način povezuje sve pripadnike, ali morate priznati da je to ipak jako neobično.

6. Opsednuti su suncem

Slobodni zidari veruju da istok predstavlja ponovno rođenje. Masonske lože grade se ili na istoku ili na zapadu kako bi mogli da iskoriste sunčevu energiju u svoje potrebe.

5. Ateistima pristup zabranjen

Ateistima ne mogu da postanu član masonske lože. Prvi uslov za pristupanje slobodnim zidarima je verovanje u neku višu silu. Kažu da nije bitno u koju višu silu neko veruje i dopuštaju pojedincima slobodu veroispovesti. S druge strane, tradicionalno marginalizovane grupe kao što su to homoseksualci, nemaju bilo kakvih problema s primanjem u lože.

4. Pokušavaju da kontrolišu politiku i finansije

Službeni uticaj masona je i dalje kvalitetno zataškan. Pretpostavlja se da ih ima više od pola miliona samo u Engleskoj i da kontrolišu vlasti i banke. Čak sei bolnice i univerziteti često nađu pod kontrolom masona.

3. Američki novac nosi njihov simbol

Ako ste ikad imali priliku pažljivije da pogledate američke novčanice, mogli ste da viditi simbol svevidećeg oka iznad piramide. To je simbol slobodnih zidara, a latinski moto ispod simbola se često prevodi kao "novi svetski poredak". Lingvisti pak kažu da je prikladniji prevod: "Nova era svetske istorije" zato što su predvideli da će SAD imati takav uticaj na svet.

2. Anders Brejvik bio je mason

Okoreli desničar i masovni ubica bio je član lože Svetog Olafa u Oslu. Kolege su ga isključile iz lože, ali u javnosti su se povele i rasprave o njegovom uticaju na ložu i koliko je zapravo bio aktivan u masonima.

1. Odigrali su ključnu ulogu u istraživanju svemira

Neki kažu da masoni žele da preuzmu svet, ali barem neki masoni su se okrenuli prema nebesima i prema Mesecu. Neki astronauti, kao što je to bio Baz Aldrin, nisu se sramili da priznaju da su masoni. Priča se i da je Aldrin nosio masonsku zastavu do Meseca i natrag.

