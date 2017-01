ZVERI SPASLE ŽIVOT SILOVANOJ DEVOJCI: Mirna sam samo kada sam sa vukovima!

Dvadesetosmogodišnja Sara Verli je posle napada patila od posttraumatskog sindroma. Njeni su dani bili ispunjeni strahom, a ubrzo je usled učestalih povraćanja obolela od anoreksije. Prognoze o njenom oporavku u tom trenutku su bile sumorne.

Ali, sada se sve promenilo! Sara svakodnevno provodi po osam sati sa vukovima ili mešancima vukova i pasa u jednom kalifornijskom rezervatu. Kako sama priznaje, nije sigurna da bi i dalje bila živa, da nije bilo vukova.

"Posle svega što mi se desilo jedino što sam želela jeste da umrtvim patnju koja je kroz vreme postajala sve veća. Moj strah je dostizao neverovatan obim do trenutka kada sam ostala sama sa jednim vukom u kućici. To je bio prvi put posle mnogo vremena da je moj um zadržao smirenost i pribranost. Naravno da je opasnost postojala jer su to divlje životinje, grabljivice ali je od tog trenutka moj mozak postao fokusiran samo na tu vrstu opasnosti", rekla je Verli, a preneo britanski Metro.

Umesto milion imaginarnih pretnji i misli kojie su se rojile kosmičkom brzinom, Sara je postala fokusirana samo na jednu stvar.

"Kada sam počela da provodim vreme sa njima bilo je opasnih momenata i ne mogu reći da se nisam plašila. Vukovi su zaista moćne životinje i ako radite bilo šta što ih nervira, jasno će vam staviti to do znanja. Ipak, doza straha koju sam osećala mi je pomogla da uspostavim kakav-takav odnos sa njima. Vuk mi je pružio razlog da se plašim nečeg stvarnog i da u isto vreme steknem poštovanje prema njemu", rekla je Sara Verli.

Ova devojka se bavi negom vukova ali i životinja koje su rođene posle parenja vukova i pasa. Većina je spaseno od vlasnika koji nisu mogli da se staraju o njima ili su neko vreme proveli u ZOO vrtovima i cirkusima.

(Dnevno/Metro.co.uk)

