NEMAČKI MEDIJI O BALKANU: Ekonomski su zaostali, ali je zato Beograd meka za transvestite!

Švajcarski dnevnik Noje cirher cajtung razmatrao je zašto je Balkan ekonomski zaostao. Autor teksta Andreas Ernst obratio se politikologu Dušanu Reljiću iz berlinske Fondacije za nauku i politiku.

Njegov zaključak je da dosadašnji model nije podesan. Prema Reljićevim rečima, "integracija u EU znači i postupno približavanje privrednih i pravnih struktura jedne zemlje nivou koji imaju zemlje-članice. A to u slučaju balkanskih zemalja nije uspelo. Region je ekonomski zaostao. Morao bi da ima privredni rast od najmanje šest odsto godišnje da bi do 2040. dostigao nivo proseka EU. To je pod datim uslovima nerealno. Trenutno je rast manji od tri odsto".

Reljić vidi dva uzroka za tako lošu situaciju, promašenu politiku privatizacije i nedoslednu ekonomsku integraciju u EU.

"Prema proračunima Svetske banke, pri sadašnjoj stopi privrednog rasta bi trebalo da prođe oko 50 godina dok region ne dostigne nivo današnjeg standarda EU. EU bi, kaže Reljić, trebalo da primi na znanje da je Zapadni Balkan već potpuno integrisan u evropski ekonomski prostor – ali pod nepovoljnim uslovima. Za razliku od svojih suseda iz EU, te zemlje nemaju pristup evropskim strukturnim fondovima koji bi im omogućili da razviju svoje saobraćajne i energetske mreže, a ne mogu ni da učestvuju u mehanizmima za očuvanje finansijske stabilnosti. A upravo to bi trebalo omogućiti, da bi bili privučeni investitori koji će proizvodnju učiniti inteligentnijom, stvoriti višak vrednosti i dobro obrazovanima ponuditi perspektivu", prenosi "Dojče vele".

Beograd meka za tranvestite

Isti list piše i da je Beograd "iznenađujuća meka" za transrodne osobe.

"Za žene koje su zapravo muškarci i za muškarce koji se osećaju kao žene, Beograd je destinacija snova. Ovde postoje četiri klinike specijalizovane za promenu, ili, tačnije rečeno: prilagođavanje, pola. Beograd kao takav je meka za transvestite. To u prvi mah iznenađuje jer, Srbija je konzervativna i patrijarhalna zemlja. Crkva propisuje strogo definisanu podelu na polove, a donedavno je gej parada bila pouzdan povod za žestoke tuče. No, stvari se polako menjaju. To što je premijerka Srbija Ana Brnabić lezbejka i što se povremeno pojavljuje u javnosti sa svojom partnerkom - više nikog ne čudi", piše list.

"Atraktivnost Beograda za transrodnu hirurgiju ionako nema veze sa društvenopolitičkom klimom. Važni su kompetencija lekara i cene. I jedno i drugo su obezbeđeni. Krajem osamdesetih, profesor Sava Perović, pionir transrodne medicine, izveo je prve operacije u Beogradu i to mu je donelo međunarodni ugled. U Beogradu operativni zahvat košta oko 10.000 evra, to je mnogo povoljnije nego u zapadnim zemljama", prenosi Noje cirher cajtung.

