DODIK KAŽE DA SE NATO MEŠA U UNUTRAŠNJE STVARI BIH: U RS razmišljamo da se narod izjasni da li je za ulazak u Alijansu

NATO je politička organizacija koja se meše u unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, izjavio danas za RTRS predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i naveo da se u Srpskoj sve više razmišlja o tome da se narod što skorije izjasni da li je za ulazak u NATO.

Dodik je rekao da je na delu otimanje teritorije i imovine Srpske kad je u pitanju odluka Ustavnog suda BiH da odbaci apelaciju Pravobranilaštva Srpske kada je reč o vojnoj imovini.

On je napomenuo da je to nastavak zloupotrebe pravosudnog sistema, kao i da će zbog to Srpska morati da zaštiti svoja prava i interese, prenosi RTRS pozivajući se na Srnu.

"Ovo je veoma ozbiljna stvar, deo je kontinuiteta udara na Republiku Srpsku, koju hoće da razvlaste od njene teritorije i imovine i u tom pogledu vidljiva je nit nastavka zloupotrebe pravosudnog sistema", rekao je Dodik.

Što se tiče ponašanja pravosudnih institucija na nivou BiH, kaže Dodik, koliko god oni likovali u ovom vremenu, moraju da znaju da time samo zabijaju klin u kovčeg BiH.

"Preko ovoga se sigurno neće proći, ovo je otimačina i razbojništvo najvećeg nivoa, ignorisanje međunarodnog prava i Dejtonskog sporazuma", naveo je predsednik Republike Srpske.

NATO štab u Sarajevu pozdravio je odluku Ustavnog suda BiH o odbacivanju apelacije Pravobranilaštva Republike Srpske o vojnoj imovini, uz napomenu da ona nije dovoljna za aktiviranje Akcionog plana za članstvo.

(Kurir.rs/Tanjug)

Foto AP