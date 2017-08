ZATVORSKO UPOZORENJE: Brat Gorana Suvare pretučen u zatvoru

Duško Suvara, zvani Hans, pretučen je u KPZ Foča, gde se nalazi na izdržavanju 15-godišnje kazne, saznaje portal Istinito. Duško je brat Gorana Suvare, najpoznatijeg kriminalca u Republici Srpskoj.



Duška Suvaru su prošle subote s leđa napala dvojica zatvorenika i naneli mu lakše telesne povrede u predelu glave i jedno oko mu je bilo zatvoreno od otoka posle napada. Uprkos tome, tvrde izvori, Suvari nije bio omogućen medicinski tretman posle napada.



"Jedan od napadača mu je tokom kraćeg fizičkog obračuna koji su prekinuli čuvari, dobacio: "Ovo ti je zbog brata!", navodi neimenovani izvor.



U Ministarstvu pravde RS tvrde da fizičkog obračuna u KPZ Foča nije bilo, ali da je Duško Suvara imao "verbalni sukob" sa osuđenicima.



"To je bio verbalni sukob bez fizičkih povreda. On (Duško Suvara) se nalazi u posebnom režimu i ne postoji mogućnost da se s nekim tuče", rekla je Sanja Džombić, službenik Ministarstva pravde za odnose s javnošću.



Duško Suvara, zvani Hans, (46) osuđen je u maju 2014. godine u banjalučkom Okružnom sudu na 15 godina zatvora zbog ubistva, pokušaja ubistva, razbojništva i razbojničke krađe tokom rata na području Glamoča. Kaznu zatvora izdržava u KPZ Foča, u Odeljenju posebnog režima.



Naime, u Foči od 2011. godine postoji i "zatvor u zatvoru". To je Odeljenje posebnog režima za one najneposlušnije, po sistemu – jedna ćelija, jedan zatvorenik.



Duškovog brata, Gorana Suvaru, koji se nalazi na izdržavanju kazne u KPZ Bijeljina, saslušalo je tokom jula Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS, pri Okružnom tužilaštvu u Banjaluci.

Goran Suvara, foto: YT Printscreen

Od njega je navodno traženo da se izjasni u vezi krivične prijave koju je podneo 2. novembra 2015. godine protiv tadašnjeg predsednika SDS Mladena Bosića, ministra bezbednosti BiH Dragana Mektića, načelnika opštine Istočni Stari Grad Boje Gašanovića i Nebojše Vukanovića, savetnika Mladena Bosića.



U oktobru 2015. godine, Goran Suvara je tvrdio da mu je SDS platio 50 hiljada EUR za tajno snimanje kontroverznog biznismena Mile Radišića o tome kako je Milorad Dodik prao novac ulažući 15-20 miliona u izgradnju poslovne zgrade Grand trejda.



Goran Suvara osuđen je julu 2016. godine u Okružnom sudu u Banjaluci na šest godina zatvora zbog pet razbojničkih krađa počinjenih na području Glamoča tokom rata.



U više navrata, Goran Suvara je započinjao štrajk glađu, žaleći se da u KPZ Bijeljina nema odgovarajuću medicinsku zaštitu i da sumnja da neko želi da ga otruje.

(Kurir.rs/Istinito)

(Foto: YT Printscreen)