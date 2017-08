(FOTO) DVOJKA ČAK I IZ LIKOVNOG: Pogledajte kakve je ocene u školi imao Bakir Izetbegović

Bošnjački član Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović bez sumnje je popularna ličnost bez obzira na to šta neko o njemu mislio. Lider je Stranke demokratske akcije koja učestvuje u vlasti na različitim nivoima, a i porodična linija mu je mnogo olakšala put do pozicija koje danas obavlja.

Zato su sve vesti o njemu pod lupom kakve god da bile. Posebno su interesantne one humoristične, a jedna takva godinama kruži po Fejsbuku. Radi se naime o svedočanstvu iz Izetbegovićevig gimnazijskih dana. On izgleda nije bio dobar učenik, a dvojke u svedočanstvu govore same o sebi.

U svedočanstvu škole Pero Kosorić u Sarajevu broj 353 -10 od 16. juna 1972. piše da je Izetbegović u drugom razredu od 13 predmeta iz osam imao ocenu dovoljan (2) i to iz tadašnjeg srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog, engleskog i latinskog jezika, zatim iz istorije, matematike, fizike, biologije, pa čak i likovnog.

Samo drugu godinu gimnazije Bakir Izetbegović okončao je dobrim vladanjem, koje mu je u trećem i četvrtom razredu ocenjeno sa loše!

Nije poznato da li je ovo svedočanstvo verodostojno.

(Kurir.rs/ bhdijaspora.net)

Foto: EPA