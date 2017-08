NEZAPAMĆEN SKANDAL U SRPSKOJ! Direktor RITE Ugljevik oštetio to preduzeće za desetine miliona maraka?!

Direktor Rudnika i Termoelektrane Ugljevik Đorđe Popović je, kako saznajemo iz dobro obaveštenog izvora, u poslednjih 18 meseci potpisao niz štetnih poslovnih ugovora, čime je ovo preduzeće, kako tvrde, oštećeno za desetine miliona konvertibilnih maraka.

"Na žalost nadležna tužilaštva za sada okreću glavu na drugu stranu. I tako dok tužioci žmure u RiTE Ugljevik se sprema još jedna velika pljačka. Naime prema poslednjim informacijama to preduzeće je odustalo od otvaranja rudnika krečnjaka koji je trebalo da krene sa radom pri započinjanju projekta odsumporovanja dimnih gasova termoelektrane", priča izvor koji je želeo da ostane anoniman.

Kako nezvanično saznajemo, umesto sedam miliona konvertibilnih maraka koliko je trebalo da se investira u novi rudnik, RiTE Ugljevik će najverovatnije kupiti kamenolom od firme Ruding iz Ugljevika po ceni od 15 miliona konvertibilnih maraka.

"To je višestruko viša vrednost od realne vrednosti tog kamenoloma. Uz to niko i ne spominje troškove transporta od precenjenog kamenoloma do ugljevičke termoelektrane. Inače, prvobitna lokacija jeftinijeg novog rudnika se nalazi odmah pored teroelektrane ali izgleda da to Popoviću ne odgovara", kaže naš izvor.

foto: Djordje POpovic

Kako smo dobili informacije iz nekoliko izvora koji su upućeni u celu situaciju, RiTE Ugljevik trpi veliku štetu jer nekoliko skupih mašina na rudniku ne radi, a sve, kako ističu, po savetima sekretarice direktora Biljane Rankić. Kako su nam rekli, javna je tajna da je ona tu i dovedena, kako navode, da pokriva sve nečasne poslove direktora Popovića,.

"Uzela je toliko maha da se otvoreno konfrontira sa iskusnim, ali prema Popoviću, nepodobnim kadrovima, i za sve to ima direktorovu podršku. Po Semberiji i Majevici se uveliko priča, da je Rankićka, za koju mnogi tvrde da ima sunjivo obrazovanje, poverenje direktora Popovića zadobila jer zataškava njegova pijanstva, a priča se da su i u emotivnoj vezi. Na ovaj način, Rankićka vodi direktorske poslove i odlučuje o ključnim potezima direktora", ispričao nam je izvor koji je upoznat sa celim slučajem ali ne želi da mu se pominje ime.

Podsećanja radi, Đorđa Popovića je 2008. godine smenio nekadašnji supervizor za Brčko Rafi Greorian kao visokorangiranog policijskog službenika u policiji Brčko distrikta. Tada je supervizor, kako smo saznali, kao razlog naveo da je dobijao potkrepljene izveštaje duže od godinu dana o kršenju službenih dužnosti, težim povredama dužnosti, neprofesionalnosti, pokušajima političkog zastrašivanja i drugim postupcima Popovića, koji su, kako se tvrdi, narušili ugled i efikasnost Policije Brčko Distrikta.

