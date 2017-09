(VIDEO) PRVOM ČOVEKU SREBRENICE OPET PRETE SMRĆU: Imam dokaz ko to radi, tražiću da se otkriju i nalogodavci!

Ponovo pretnje načelniku Srebrenice Mladenu Grujičiću sa pojedinih bošnjačkih portala.

Grujičić je prozvao Mehmedaliju Bešića, a od MUP-a Srpske traži da ga privedu na razgovor, kako bi otkrio nalogodavce. Napade na Grujičića osudili su i Srbi i Bošnjaci.

Sada kada je stanje u Srebrenici stabilizovano, kada se radi i gradi za sve Srebreničane, postoje oni koji žele da to osuete, i to preko portala Za Srebrenicu, Domovina Iks i Čuvajmo Srebrenicu, kaže načelnik Mladen Grujičić. Poručuje da ga pretnje neće uplašiti da radi u interesu svih građana.

"Ono što je sigurno, jeste da portale Za Serebrenicu i Čuvajmo Srebrenicu vodi izvesni Mehmedalija Bešić i on će verovatno biti priveden na razgovor u MUP. Јa ću na tome insistirati, jer imam dokaz da on to radi i zahtevati da se razotkriju nalogodavci koji njemu plasiraju te dezinformacije", kaže Grujičić.

Pretnje načelniku osudili su svi u Srebrenici.

Momčilo Cvjetinović, odbornik SDS u Skupštini opštine kaže da je jasno ko stoji iza toga.

"Јednostavan je odgovor na pitanje "Ko to radi?". Rade oni koji su izgubili tendere, odnosno poslove bez tendera, oni koji su navikli da dobijaju donacije, ogromne pare koje su uništavane na razne načine, lobiji koji su držali duboke džepove u Srebrenici", kaže Cvjetinović.

Predsednik Skupštine opštine, Alija Tabaković, osuđuje pretnje.

"Pretnje ne dolikuju bilo kome. Na današnji dan - Kurban Bajram došlo je do podizanja tenzija, a to nas nigde ne vodi i ja oštro osuđujem bilo kakve pretnje", kaže Tabaković.

Građani Srebrenice smatraju da nadležni organi treba da preduzmu mere i zaštite načelnika.

Kurir.rs/ RTRS

Foto: RTRS