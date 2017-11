(VIDEO) DOŠLI NA POSAO, ALI NE RADE: Lekari u 9 kantona od danas u generalnom štrajku

Sindikat zahteva potpisivanje federalnog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije, a štrajk će se provoditi do ispunjenja zahteva.



Danas rad obustavljaju lekari u kandotnima Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinjskom i Posavskom, a u Kantonu Sarajevo je zakazan sastanak s premijerom Elmedinom Konakovićem.

"Imali smo manje od dve sedmice da ispunimo sve zakonske uslove za štrajk, a s obzirom na to da to ide veoma sporo, pojedine ustanove i kantoni nisu stigli da ispune uslove, pa štrajk počinje u devet kantona, a obustava rada će ići sukcesivno. Od sastanka s premijerom Konakovićem zavisi da li će doći do obustave rada u KS jer smo vrlo blizu konačnog dogovora i potpisivanja ugovora", kazao je predsednik Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Rifat Rijad Zaid.



Obraćanje štrajkačkog odbora planirano je u 10:30 sati u Kantonalnoj bolnici Zenica, a lekari će svoje vreme u štrajku provesti na radnim mestima.

Kurir.rs/Klix.ba

Foto: Klix.ba/Elmedin Mehić

Kurir

Autor: Kurir