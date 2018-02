DODIK: Srbija i RS su jedno, manje je važno gde je granica!

BANJALUKA - Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da su Srbija i Srpska jedno i da je manje važno gđe će granica "biti povučena".

"Mi u svojoj podsvesti ne priznajemo tu granicu, ali formalno gledano u međunarodno-pravnom smislu, ona postoji. Mi ćemo biti na strani dobrih rešenja i ono što je interes Srbije veoma ćemo uvažavati", rekao je Dodik, preneo je RTRS .

On smatra da granicu između BiH i Srbije treba korigovati tako što bi deo u Štrpcima i na drugim mestima vitalnim za funkcionisanje infrastrukture u Srbiji trebalo da bude pripojen toj zemlji, kao i da treba ispraviti rešenje kod Bijeljine, gde je Drina svojim tokom ušla više na teritoriju Srbije, gotovo 150 metara od graničnog prelaza.

"Mi smo spremni da to uradimo. Tu nemaju šta da rade ovi iz Sarajeva. Ako mi iz Republike Srpske to prihvatimo, oni treba da verifikuju. Pozivam ih na to", rekao je Dodik.

On je naveo da će za dva dana u Beogradu biti održana zajednička sednica saveta za sprovođenje Sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Srpske, kao i sednica dveju vlada. Dodik je naglasio da u Sarajevu treba da prihvate da su prava na tom mestu isključivo Republike Srpske i Srbije, a samo u formalnom smislu BiH.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Fonet

Kurir

Autor: Kurir