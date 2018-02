(VIDEO) RADOVAN NI TAMO NI VAMO: Spavaća soba u FBiH, a dnevni boravak u Srpskoj!

Pola ovoga mesta se nalazi u Republici Srpskoj, a pola u Federaciji BiH. Granica deli imanja, ali i kuće. Entitetska granica deli kuću Radovana Svrdlana.

Spavaća soba mu se nalazi u Federaciji, a dnevni boravak u RS-u. S obzirom da gotovo dvadeset godina živi na liniji ragraničenja, u šali kaže, uvek je na relaciji dva entiteta.

"Imam kuću i u Federaciji i u RS-u. Familija kad dođe, ko hoće da živi i spava u jednom delu, ko voli RS ide na ovaj deo, ko voli Federaciju ide levo, tako da imamo mir", šali se Radovan Svrdlan.

Porez kaže nikome ne plaća, jer ne zna kome pripada. Struju plaćaju u Trebinju, međutim u većini slučajeva ne zna kome da se obrate jer su nadležnosti podeljene između dva entiteta.

"Malo je nezgodno, jer, što ono kažu, ni tamo ni vamo. Npr. vlasti - obraćaš se jednim i kažu 'to je Federacija, mi to ne možemo iz Trebinja', obratiš se drugima kažu 'a to je RS'. Baš smo neutralni, nigde smo, ni na nebu ni na zemlji", ocenjuje Dragana Svrdlan.

Kuća Miće Ćurtovića dejtonskom je podelom završila u Federaciji. Na pitanje čija bi policija došla na uviđaj, kada bi se nešto dogodilo, odgovor ne zna.

"Tačno ne znamo, više smo privezani Trebinju, jer policija iz Ravnog ako dolazi mora opet doći preko Trebinja, tako da bi zvali trebinjsku policiju, a bi li oni došli ili ne to je druga priča", kaže Ćurtović.

Kuća u jednom, a njiva u drugom entitetu, sudbina je to koja je zadesila Čedomira Marinovića. Priča nam, brojni su problemi meštana ovog sela koje nema rasvetu, vodu …Veliki problem im predstavljaju i mine, koje se nalaze oko 150 metara od kuća.

"Jedino stočarski kraj i nešto šume bi mogli malo koristiti, ali ne možemo jer bi trebala jedna dozvola iz Ravnog, druga dozvola iz Trebinja. To je jedno, a drugo što je minirano do takve mere da to nije moguće koristiti", ističe Marinović.

U selu je pet domaćinstava, sa oko 15 stanovnika, koje se uglavnom bavi poljoprivredom i stočarstvom. U kojem su entitetu, meštani kažu, sasvim im je svejedno, veliku politiku ne vode već svakodnevnu brigu za golo preživljavanje.

