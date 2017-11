SDA O IZJAVI IZETBEGOVIĆA: Nećemo nasesti na harangu!

"Ova i slične harange su nama u BiH dobro poznate još iz 90-ih godina i na njih nećemo nasesti. Poručujemo svima pa i srbijanskom vođstvu da je odnose sa BiH moguće graditi samo na principima međusobnog uvažavanja, poštovanja i nemešanja u unutrašnje stvari BiH", navodi se u saopštenju stranke.

Kako se navodi, Izetbegović nije izneo ništa što do sada nije rečeno, nego je izneo stav BiH o nepostojanju konsenzusa o pitanju Kosova i svoj stav, zbog čega iz SDA poručuju da neće biti moguće graditi dobrosusedske odnose ukoliko rukovodstvo Srbije kao uslov za to postavlja da bosanski zvaničnici slede njihove stavove.

"Zar je normalno da BiH i Kosovo, u situaciji kada u BiH ne postoji konsenzus za odluku o priznavanju Kosova kao samostalne države, imaju više administrativnih barijera u međusobnom komuniciranju nego što to ima i sama Srbija? To je na štetu BiH i to treba javno da se kaže", navela je SDA u saopštenju.

Istovremeno, ta stranka je pozvala rukovodstvo Srbije da se okrene rešavanju brojnih otvorenih pitanja između BiH i Srbije.

Kurir.rs/Tanjug

Foto AP

Kurir

Autor: Kurir