DODIK: Većina Srba u RS bi se izjasnila za pripajanje Srbiji

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da bi se većina Srba u Srpskoj na referendumu, kada bi on bio održan, izjasnila za pripajanje RS Srbiji.

"Gurnuti smo u BiH, to mesto nam je nametnuto kao moranje, diktirano od međunardonog faktora. Žele da kažu da je Bosna država, a mi, kao, nismo. Međutim u Ustavu i u Dejtonskom sporazumu piše da je BIH sastavljena od dva entiteta i tri naroda koji su izvorište svog suveriteta i odluka na zajedničkom novou", rekao je Dodik.

Upitan da li bi voleo da se raspiše takav referendum, Dodik je rekao da on to ne krije i da godinama govori o tome, kao i da misli da je to prirodno.

"Na kraju će ta politička priroda pobediti, to se ne može zaustaviti. To je bila tabu tema i o tome nije smelo da se priča. RS ima sve elemente sa stanovišta države i to je ono od čega mi polazimo. RS je jedino što funkcioniše u BiH, zajednički nivo je izgubljen jer nema konsenzusa", rekao je Dodik.

Kurir.rs/ Tanjug

Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir