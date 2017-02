BAKIR IZETBEGOVIĆ POTVRDIO: BiH će u Hagu tražiti reviziju tužbe protiv Srbije

Revizije će biti. U narednih deset dana sazvaću sve stručnjake, akademsku zajednicu, politički aktivne ljude koji su već kontaktirali sa mnom kako bi razgovarali o elementima za reviziju tužbe“, rekao je Izetbegović nakon sednice Predsedništva SDA.

On je objasnio da zahtev nije protiv srpskog naroda niti današnje Srbije.

„To je naša obaveza zbog svih zločina koji su se desili devedesetih u BiH“, naglasio je on.

Upitan da kaže da li će doće do krize u BiH, on je rekao da će doći do najveće postdejtonske krize koju je BiH imala, da je on toga svestan i da ovo mora da učini.

O poseti predsednika Srbije Nikolić neka sam odluči hoće li doći

Na pitanje da li će predsednik Srbije Tomislav Nikolić doći u posetu BiH, Izetbegović je odgovorio da je pozvan i da je na njemu da odluči.

