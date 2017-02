DODIK: Izetbegoviću, ućuti više, Srbi nisu činili genocid!

Bošnjački član predsedništva BiH Bakir Izetbegović doneo je odluku da podnese zahtev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Srbije za genocid, a na ovu informaciju oštro je reagovao šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ocenivši ovaj potez opasnim jer može da dovede do destabilizacije u regionu.



Ne tuži BiH, već Bakir



- To nije tužba BiH, već tužba bošnjačkog člana Predsedništva BiH Bakira Izetbegovića. Tako se treba prema tome i odnositi. Ta odluka će izazvati destabilizaciju ne samo BiH već i čitavog regiona. To je veoma opasna odluka koja će imati velike posledice po bilateralne odnose dve zemlje - rekao je Dačić.



On je podsetio da je Međunarodni sud pravde pre 10 godina doneo presudu da Srbija nije počinila genocid niti pomagala u činjenju genocida u BiH.

- Ako bude prihvaćen zahtev za reviziju, onda ćemo se aktivno uključiti u proces i izneti sve one činjenice koje govore upravo obrnuto - dodao je Dačić.



Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da očekuje od pravosudnih organa pokretanje krivičnog postupka protiv Bakira Izetbegovića.

- Ovo je antisrpsko održavanje lažne predstave o genocidnosti Srba i moramo da to „skinemo“, ne zbog nas samih danas i ove generacije, nego zbog budućih generacija našeg naroda koji će živeti ovde, pa i u celom svetu. Srbija ima problem isključivo sa kantonima koje predstavlja Izetbegović, a ta BiH koju on predstavlja - ne postoji - naglasio je Dodik.



Akt neprijateljstva



Predsedavajući Predsedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će ponovo obavestiti Međunarodni sud pravde da iza najavljenog zahteva za reviziju presude iz 2007. po tužbi BiH protiv Srbije za genocid ne stoji država BiH, već deo bošnjačkog naroda i neformalna grupa ljudi.



Oglasio se i srpski ministar rada Aleksandar Vulin.

- Ovo je akt neprijateljstva jednog čoveka i akt neprijateljstva jedne političke strukture koja već godinama uporno radi na destabilizaciji BiH i pokušaju izazivanja sukoba unutar BiH koji bi se dalje prelili na čitav Balkan. Izetbegović sada hoće da žrtvuje BiH, mir i stabilnost na čitavom Balkanu zarad ličnih političkih ambicija i ciljeva.

Nela Kuburović

NEĆEMO TRPETI PONIŽENJA



Ministarka pravde Nela Kuburović rekla je da će se Srbija boriti svim pravnim sredstvima.

- Srbija neće trpeti poniženja i boriće se svim pravnim sredstvima, poštujući svoj Ustav i zakone, ali i međunarodno javno pravo i međunarodne principe.

