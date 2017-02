DODIK O TUŽBI BIH PROTIV SRBIJE: Jasno je da od revizije neće biti ništa!

Dodik smatra da se to dešava jer postoji "ozbiljna namera da neko pokuša da iskoristi svoju poziciju i isfingira neku reviziju" koja neće imati nikakvu formalnu snagu.

"Srpski predstavnici u Predstavničkom domu BiH najavili su bojkot sednice nakon što su preglasani. To je izgleda jedino što im preostaje", rekao je za RTRS Dodik.

Kako je ocenio, BiH je skliznula i stalno kliza ka potpunom nerazumevanju i nestabilnosti.

"Veoma je jasno da je to stvar koja je ranije presuđena. U svakom slučaju nije ni trebalo da bude, jer ni tada nije bilo saglasnosti srpske strane da ta tužba ide u ime BiH, pa je otišla zato što su o tome ćutali stranci", konstatovao je Dodik.

On je dodao da se u vezi sa revizijom treba pouzdati u formalne odluke o tom pitanju poput izveštaja koji bi Predsedništvo BiH razmotrilo i time na to stavilo tačku i kazalo da nema više revizija i da u ime BiH niko to ne može da pokrene. Dodik je naveo da će stalno biti vraćanja revizije na dnevni red ukoliko to pitanje ostane neodlučeno na bilo kojem nivou.

Kada je reč o rezoluciji o BiH, kojom je Evropski parlament podržao princip federalizma, Dodik je ocenio da RS treba da vrati svoja dejtonska prava, što je definitivni cilj.

"Nismo protiv BiH sa dejtonski napisanim ovlaštenjima RS, koje su nizom nasilnih mera visokih predstavnika i podrškom jednog dela međunarodne zajednice pretvorene u praksu, pa sada imamo monstrume koji funkcionišu u vidu nametnutih rešenja koja nemaju legitimitet, a pokušavaju da zažive, što naravno ne ide", naglasio je Dodik. On je dodao da nije upoznat o detaljima te rezolucije, ali da ona svakako nije obavezujuća.

