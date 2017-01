DODIK: Očekujem da će sankcije prema meni uskoro biti ukinute

- Odluka o sankcijama je pokazatelj da BiH očigledno jedinom može da se održi nasiljem. Postojao je ogroman intervencionizam Amerikanaca u BiH, on je bio prisutan 21 godinu. Oni su stvorili Dejtonski sporazuum, a onda su odmah počeli da ga ruše, stvoranjem funkcija Visokog predstavnika. Sve koji se nisu slagali sa njma su kažnjavali, rekao je Dodik u ekskluzivnom intervjuu za TV Prva.

Dodik je rekao da verujem da će doći neki razumniji ljudi, i da moć Amerike nije samo da deluje.On je rekao će od nove američke administracija tražiti da revidira odluku o njegovom stavljanju na crnu listu.

Foto: Printscreen TV Prva

- Veoma je važno uspostaviti odnose sa novim ljudima koji dolaze, rekao je Dodik u emisiji TV Prva i dodao da ga je obradovalo kada je čuo daje Tramp rekao da se neće obračunavati sa vladama širom sveta.

- Postoje brojne istrage protiv mene zbog političkih razloga, ali ja nemam ni jednu presudu. Sve je počelo sa pozivom na inauguraciju, posle toga je počela haranga. Verujem da će nova politika u Vašingtonu biti utvrđena na nov nači i da će to opustiti prilike ovde, rekao je Dodik.

On je rekao da su mu pre nekoliko godina u Vašingtonu otvoreno pretili, NIkolas Burns je rekao da ću videti šta je snaga američke države.

Na pitanje kakvu reakciju očekuje od EU, Dodik je rekao da to nije njegova odluka, a da nema nikakav strah u vezi toga.

Istakao je da njemu ništa ne znači to što mu je Vašington uveo sankcije i da će u narednom periodu pokušati to da objasni novoj američkoj administraciji. Dodik kaže da do uvođenja sankcija ne bi ni došlo da nije dobio poziv da prisustvuje inauguraciji novog predsjednika SAD Donalda Trampa.

- Što bi se Tramp obračunavao sa nama? Mi poštujemo Dejtonski sporazum. Kažu da treba da poštujemo duh sporazuma, a mi poštujemo slovo Dejtonskog sporazuma. Nećete naći nijednu moju izjavu u kojoj kršim slovo Dejtonskog sporazuma - rekao je Dodik.

Dodik je rekao da mediji nisu svesni toga koje je mučenje kada američki zvaničnici vrše pritisak.

Foto: Printscreen TV Prva

- Smatra se da smo mi niko i ništa, oni kao sila mogu sve da urade, mene su upozoravali na mnoge stvari, ali se nikada nisam na to osvrtao. Izvinite, postoji dostojanstvo koje ne može da se dovede u pitanje. Ne možete da kažete da BiH nema tročlano Predsedništvo i da Republika Srpska promeni naziv. I kad ja kažem neću, pitaju me šta hoću, ja kažem da hoću da idem kući, a oni kažu da ću vidjeti šta je snaga SAD. Ambasador SAD je tražio da se sruši crkva u Potočarima, ja sam rekao da neću, sutradan je došlo saopštenje da nisam kooperativan. Nisam rušio džamije, neću da srušim ni crkvu - istakao je Dodik.

Predsednik Srpske je ocenio i da su "muslimani jedva dočekali sankcije SAD" njemu, istakavši i da je o tome razgovarao sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, za koga je rekao da ima racionalan stav i da Srbija neće prihvatiti te sankcije.

- Sa Vučićem sam razgovarao više puta na tu temu i mislim da je njegov pristup racionalan, jer je rekao da se Srbija neće pridružiti sankcijama. Nemam razloga da dam ostavku zbog sankcija, rekao je Dodik.

Foto: Printscreen TV Prva

On je rekao da Dejton nije ni zamišljen da traje, već da se razgrađuje i da Bosna mora da postane država.

- Ja to neću. Ovde se uvek previše značaja davalo strancima. Jedino što je realno ovde je Republika Srpska rekao je Dodik i dodao da on nikad nije želeo nikakav sukob.

- Jednog dana dođete u situaciju da ne možete dalje. Republika Srpska je pasivno posmatrala da joj se oduzmu 83 nadležnosti. NIkad nisam bio saradnik Amerikanaca, da sam bio bio bih smenjen, rekao je Dodik.

On je rekao da ga nije potreslo što se Vučić sastao sa Džozefom Bajdenom u Davosu, i da očekuje da će se uskoro promeniti ambasador SAD u BiH.

- Tramp dolazi da ojača Ameriku a ne da je oslabi. Veoma sam ponosan što mogu nekoliko puta godišnje da se susretnem sa Putinom, iako RS nije član UN, rekao je Dodik.

- Ja neću da me moji unuci koji navijaju Srbiju kao ja, putaju zašto sa nešto propustio da uradim u pogledu BiH, rekao je Dodik, i istakao da je proslava Dana RS pokazala jedinstvo naroda.

Na pitanje da li mu Srbija ili Putin čuvaju leđa, on je rekao da mu narod čuva leđa.

- Ako izgubim izbore ja ću otići, rekao je predsedik RS.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Agencija FoNet,B92