DODIK OPLEO PO AMERIČKOJ AMBASADORCI: Ona je nepoželjna u Republici Srpskoj, a treba da bude i u BiH

Dodik je dalje ocenio da je RS "pod kontinuiranim napadom politike odlazeće američke administracije, koja je ovde nastojala da postavi poslušne ljude", dodavši da je ponosan što za njih "nije bio poslušan".

"Politika odlazeće administracije u BiH, predvođena lično ambasadorkom Morin Kormak je tendenciozno probošnjačka, prounitaristička, izrazito antisrpska i politika protiv RS", kazao je on. Prema njegovim rečima, politika dosadašnje američke administracije doživela je slom na novembarskim izborima u SAD, a "odmazda protiv njega je usledila, jer je još politički aktivan", pošto ga nisu uspeli slomiti u poslednjih deset godina.

"Verovatno je da ne bi ni bilo sankcija da nisam pozvan na inauguraciju od mojih prijatelja bliskih dolazećoj administraciji. To je bila kapisla koju su upalili, da bi sprečili moj odlazak, jer nisu mogli podneti da me vide tamo", kazao je Dodik. Dodik je optužio američku ambasadorku u BiH Morin Korak da je ona odgovorna za sankcije koje su mu SAD uvele, navodeći da je Kormakova "neprijatelj RS i Srba". "Smatram da je ovo lična odmazda Kormakove, a ne stav SAD. Ona je lažno informisala Vašington o stanju u BiH i to na bazi informacija koje su joj dostavljali muslimani, koji masovno rade u ambasadi SAD i imaju veliki uticaj na politike koje vode ambasadori", ocenio je on.

Predsednik RS je zatražio od ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnatka da ambasadorku Kormak proglasi "personom non grata" u BiH i da protiv nje bude pokrenut krivični postupak zbog "lažnog informisanja Stejt departmenta, kršenja Dejtonskog sporazuma, kršenja medjunarodnog prava i mešanja u unutrašnje stvari druge zemlje".

"Ona je jasno kršila Ustav BIH, mešajući se u odlučivanje raznih organa u BiH", naglasio je Dodik.Prema njegovim rečima, vrlo brzo će izaći na videlo da li je u kreiranju odluke o tome da bude stavljen na američku "crnu listu" bilo i "domaćih šaptača" iz RS, jer su već juče neki od njega zatražili da podnese ostavku. "Na ovu funkciju sam izabran voljom naroda, a ne odlazeće američke administracije. Ako je neko mislio da će ovakvom odlukom uticati na moje stavove, grdno se vara", istakao je Dodik. Predsednik RS je dalje rekao da su ga za opstrukciju Dejtonskog sporazuma optužili oni koji su sve učinili da ga u prošlosti potpuno devastiraju, ocenivši da je Dejtonski sporazum od najuspešnijeg spoljnopolitičkog projekta posle Drugog svetskog rata postao "neuspešni monstrum, nesposoban da preživi".

"Naravno, govorim o BiH", kazao je Dodik.On je izrazio nadu da će nova američka administracija kreirati novu politiku prema BiH, koja će biti politika "dugoročne stabilizacije u ovoj zemlji, a ne manifestacija sile".Probleme sa novom američkom administracijom, dodao je, imaće oni koji su umešani u terorizam, a RS "s tim nema problema, već možda Federacija BiH". "U svakom slučaju, ostajem posvećen radu u skladu sa Ustavom RS i Dejtonskim mirovnim sporazumom, onako kako je napisan, odnosno slovu Dejtonskog sorazuma. Odbacujem duh Dejtona, kako je to promovisala odlazeća američka administracija", rekao je Dodik. On je zaključio da mu je drago što se našao pod sankcijama odlazeće američke administracije, jer to potvrdjuje da je "ostao dosledan na pozicijama odbrane RS i interesa srpskog naroda".

http://chats.viber.com/kurir

Autor: Beta