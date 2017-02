DODIK: Krizu izaziva nametanje menjanja Dejtonskog sporazuma

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je politička situacija u BiH veoma složena, te da do krize dovode OHR i drugi međunarodni faktori koji istrajavaju na konceptu nametanja.

"Oni i dalje slede neodrživi koncept intervencionizma u Dejtonski sporazum, što dovodi do potpune blokade. Očigledno je da su problemi koji su sada izašli na videlo daleko veći nego ranije", rekao je Dodik, koji smatra da je rešenje za prevazilaženje krize sadržano u unutrašnjem konsenzusu o bazični pitanjima.

"To su, pre svega, dogovor o ekonomskim pitanjima i ulasku u velike intervencije u monetarni sistem i carinsku politiku kako bismo zaštitili prvredu i poljoprivredu i kako bismo obezbedili stabilnost javnog sektora i njihovih računa i podigli ukupnu likvidnost. Da bismo to postigli moramo da intervenišemo u zakone o Centralnoj banci. Moramo redefinisati i sistem PDV-a", kaže on.

Govoreći o političkim problemima u BiH, Dodik je naveo da "snage na vlasti na nivou BiH nemaju kapacitet ni znanje da nešto urade", te da "sada vidimo potpuno rasulo te strukture" i kolaps vlasti.

"Bošnjački blok je zarobljenik politike Bakira Izetbegovića, koji je u sukobu i sa SBB-om i sa HDZ-om u pogledu rešavanja bilo kog pitanja. Ostaju mu samo SDS, PDP i NDP, koji su u partnerskom odnosu sa njim. Hrvati definišu i redefinišu svoje politike i treba razumeti da je njihova dugogodišnja frustracija kulminirala i da treba ozbiljno razmotriti na nivou BiH i FBiH njihove zahteve koje smo čuli u poslednje vreme", kaže predsednik Srpske.

Dodik je istakao da je Republika Srpska, uprkos pokušajima minimiziranja unutar BiH, jedina samoodrživa i funkcionalna zajednica.

"Republika Srpska poštuje Dejtonski sporazum i samo zlonamerni pokušavaju da nametnu drugačija tumačenja. Dejtonski sporazum je degradirala međunarodna zajednica, ali je Republika Srpska i pored toga pozicionirana na najbolji mogući način", naveo je predsednik Srpske.

Govoreći o američkim sankcijama, Dodik je rekao da sankcije predstavljaju "individualni čin negativnog odnosa" i da ih ne doživlja kao američke, nego kao sankcije ambasadorke SAD u BiH. Predsednik Srpske je rekao da se ne bavi secesijom, kao što neki to pokušavaju nametnuti, već ukazuje na to da ovakva BiH nije dobra ni za koga.

